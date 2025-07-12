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Главная Мобилизация В отпуск за границу — имеют ли право забронированные украинцы

В отпуск за границу — имеют ли право забронированные украинцы

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 08:29
Мобилизация в июле 2025 — могут ли забронированные выехать за границу в отпуск
Выезд украинских мужчин за границу. Фото: shutterstock.com

В Украине во время военного положения и всеобщей мобилизации действует ограничение на выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Исключение составляют отдельные категории, в частности лица забронированные предприятиями, учреждениями, организациями.

Имеют ли право забронированные от мобилизации мужчины выезжать из Украины не в командировку, а в отпуск, объяснили специалисты юридической компании Inseinin.

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Выезд из Украины в отпуск — имеют ли право забронированные мужчины

Отмечается, что в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №57, забронированные работники имеют право выехать за границу. Однако, обязательным условием является наличие цели выезда — в командировку или в официальный отпуск.

Юристы говорят, что для пересечения границы сотрудникам может быть предоставлен ежегодный основной отпуск, продолжительностью не менее 24 календарных дней за отработанный рабочий год или дополнительные виды отпусков.

Важно: запрет на выезд за границу с целью отпуска действует для некоторых государственных служащих, к примеру, членов КМУ, заместителей министров, судей, прокуроров, руководителей государственных органов, депутатов местных советов, а также других лиц, определенных в ст. 2-14 "Правил пересечения государственной границы гражданами Украины".

 

Выезд из Украины в отпуск — имеют ли право забронированные мужчины
Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Какие документы нужно иметь забронированным мужчинам, чтобы выехать за границу в отпуск

Для пересечения границы с целью отпуска забронированным мужчинам нужно иметь:

  • паспорт гражданина Украины;
  • заграничный паспорт;
  • военно-учетный документ бумажный или в приложении "Резерв +" (должен содержать отметку о бронировании и внесен в систему "Оберіг");
  • выписка из приказа Министерства экономики о бронировании или выписка с портала "Дія" о бронировании;
  • подтверждение получения отсрочки на основании абз. 2 п.1 ч.1 ст. 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации";
  • подтверждение пребывания на специальном воинском учете забронированных лиц;
  • приказ руководителя предприятия об отпуске;
  • выписка из приказа об отпуске или его копия (должна содержать информацию о стране выезда, сроке пребывания, должности работника и т. п.);
  • другие документы, подтверждающие цель выезда.

Ранее мы писали, кто из военнообязанных мужчин имеет право на выезд за границу в июле 2025 года.

Напомним, мы рассказывали, какие есть требования к военно-учетному документу для выезда из Украины.

Также мы информировали, какие необходимы документы военнообязанному для сопровождения лица с инвалидностью за границу.

отпуск мобилизация бронирование военнообязанные выезд за границу
Сергей Попов - Редактор
Автор:
Сергей Попов
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