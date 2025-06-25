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Головна Мобілізація Виїзд з України у липні 2025 — хто з чоловіків має право

Виїзд з України у липні 2025 — хто з чоловіків має право

Ua en ru
Дата публікації: 25 червня 2025 08:29
Виїзд чоловіків за кордон у липні 2025 — хто має право, підстави та документи
Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

В Україні продовжується воєнний стан, під час якого на військову службу мобілізують військовозобов'язаних чоловіків. У цей особливий період діє заборона на виїзд за кордон для громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Водночас є низка винятків з правил, які дозволяють законно перетнути кордон.

Хто з українців має право виїхати за межі України під час воєнного стану у липні 2025 року, розповідаємо далі у матеріалі.

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Хто має право на виїзд за кордон у липні 2025 року

Перетнути кордон з 1 липня 2025 року можуть такі категорії громадян:

  • юнаки до 18 років;
  • чоловіки старше 60 років;
  • заброньовані особи, які виїжджають у відрядження;
  • виключені з військового обліку за станом здоров'я (має бути відповідна відмітка у військово-обліковому документі);
  • особи з інвалідністю, незалежно від групи;
  • багатодітні батьки (від трьох і більше дітей до 18 років та відсутність боргів за аліменти);
  • батьки дітей з інвалідністю — незалежно від кількості дітей;
  • батьки-одинаки;
  • чоловіки, що супроводжують членів родини з інвалідністю I чи II групи (на визначений термін);
  • опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за кордон;
  • студенти віком 18-22 років, які їдуть на стажування на один семестр;
  • військовослужбовці віком 18-25 років, які завершили службу за контрактом;
  • родичі загиблих чи зниклих безвісти на війні;
  • водії, які здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги для потреб військових, а також цивільних громадян.

Варто зауважити, що цей список не є вичерпним, перелік усіх громадян, які не підлягають мобілізації, а отже можуть виїхати за межі держави, міститься у ст. 23 Закону України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку".

 

Хто має право на виїзд за кордон у липні 2025 року
Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Коли у перетині кордону можуть відмовити

Якщо у особи відсутній військово-обліковий документ, прикордонники мають право відмовити у виїзді з України. Також причиною для відмови можуть бути певні недоліки або відсутність необхідних даних у самому ВОД.

Також підставою відмови буде наявність в "Оберіг" інформації про розшук особи за порушення військового обліку. В таких випадках на місце викликатимуть поліцію для здійснення адміністративного затримання особи та її доставлення до найближчого ТЦК.

У випадках, коли з військово-обліковими документами все добре й немає інформації про розшук, але проте прикордонники все одно відмовляють — необхідно отримувати рішення про відмову в перетині державного кордону та оскаржувати таку відмову до суду.

Раніше ми писали, які необхідні документи військовозобов'язаному для супроводу особи з інвалідністю за кордон. 

Нагадаємо, ми повідомляли, який документ потрібно мати військовослужбовцю для виїзду з України. 

Також ми інформували, хто має право отримати відстрочку від мобілізації у липні 2025 року. 

правила воєнний стан мобілізація військовозобов'язані виїзд за кордон
Сергій Попов - Редактор
Автор:
Сергій Попов
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