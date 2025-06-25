Виїзд чоловіків за кордон у липні 2025 — хто має право, підстави та документи

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

В Україні продовжується воєнний стан, під час якого на військову службу мобілізують військовозобов'язаних чоловіків. У цей особливий період діє заборона на виїзд за кордон для громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Водночас є низка винятків з правил, які дозволяють законно перетнути кордон.

Хто з українців має право виїхати за межі України під час воєнного стану у липні 2025 року, розповідаємо далі у матеріалі.

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Хто має право на виїзд за кордон у липні 2025 року

Перетнути кордон з 1 липня 2025 року можуть такі категорії громадян:

юнаки до 18 років;

чоловіки старше 60 років;

заброньовані особи, які виїжджають у відрядження;

виключені з військового обліку за станом здоров'я (має бути відповідна відмітка у військово-обліковому документі);

особи з інвалідністю, незалежно від групи;

багатодітні батьки (від трьох і більше дітей до 18 років та відсутність боргів за аліменти);

батьки дітей з інвалідністю — незалежно від кількості дітей;

батьки-одинаки;

чоловіки, що супроводжують членів родини з інвалідністю I чи II групи (на визначений термін);

опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за кордон;

студенти віком 18-22 років, які їдуть на стажування на один семестр;

військовослужбовці віком 18-25 років, які завершили службу за контрактом;

родичі загиблих чи зниклих безвісти на війні;

водії, які здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги для потреб військових, а також цивільних громадян.

Варто зауважити, що цей список не є вичерпним, перелік усіх громадян, які не підлягають мобілізації, а отже можуть виїхати за межі держави, міститься у ст. 23 Закону України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку".

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Коли у перетині кордону можуть відмовити

Якщо у особи відсутній військово-обліковий документ, прикордонники мають право відмовити у виїзді з України. Також причиною для відмови можуть бути певні недоліки або відсутність необхідних даних у самому ВОД.

Також підставою відмови буде наявність в "Оберіг" інформації про розшук особи за порушення військового обліку. В таких випадках на місце викликатимуть поліцію для здійснення адміністративного затримання особи та її доставлення до найближчого ТЦК.

У випадках, коли з військово-обліковими документами все добре й немає інформації про розшук, але проте прикордонники все одно відмовляють — необхідно отримувати рішення про відмову в перетині державного кордону та оскаржувати таку відмову до суду.

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