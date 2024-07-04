Мобилизация в Украине — как полиция будет проверять военные билеты у водителей

Работник ТЦК проверяет документы у военнообязанного. Скриншот с видео на Youtube

В Украине действуют новые правила, согласно которым каждый военнообязанный мужчина должен иметь при себе военный билет или другой военно-учетный документ. Такой документ необходимо предъявлять по требованию как сотрудников ТЦК, так и представителей полиции.

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Так, согласно изменениям в ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", ТЦК и полиция могут проверить наличие военно-учетного документа на блокпостах, а также в любом общественном месте. В частности, к таким местам относятся АЗС.

Полицейский проверяет документы у водителя. Фото: google.com

Кроме этого, сотрудники Нацполиции имеют право останавливать авто как за нарушение ПДД, так и при наличии подозрения, что водитель имеет отношение к совершению правонарушения. Это в частности касается выполнения требований закона о мобилизации и военном учете.

Во время остановки полицейский может потребовать у водителя, кроме водительского удостоверения и паспорта, военный билет. Но останавливать авто с целью проверки военного билета у водителя у полицейских прав нет. Основание остановки должно быть обоснованным.

К примеру, вас могут остановить за нарушение комендантского часа. В таком случае просьба полицейского предъявить военный билет будет обоснована.

Полицейские при остановке автомобиля обязаны:

сообщить причину остановки;

объяснить, почему намерены проверить документы;

разъяснить водителю его права и обязанности.

Если гражданин считает действия правоохранителей незаконными, вправе потребовать присутствия адвоката.

Также стоит заметить, что при проверке военно-учетного документа представители ТЦК или полиции должны вести видеосъемку и фотофиксацию

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