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У водителей будут проверять военные билеты по новой процедуре — что изменилось

4 июля 2024 08:33
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — как полиция будет проверять военные билеты у водителей
Работник ТЦК проверяет документы у военнообязанного. Скриншот с видео на Youtube
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине действуют новые правила, согласно которым каждый военнообязанный мужчина должен иметь при себе военный билет или другой военно-учетный документ. Такой документ необходимо предъявлять по требованию как сотрудников ТЦК, так и представителей полиции.

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Когда полицейские имеют право остановить автомобиль и проверить военный билет у водителя, пишет Новини Pro.

Так, согласно изменениям в ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", ТЦК и полиция могут проверить наличие военно-учетного документа на блокпостах, а также в любом общественном месте. В частности, к таким местам относятся АЗС.

 

У водителей будут проверять военные билеты по новой процедуре — что изменилось
Полицейский проверяет документы у водителя. Фото: google.com

Кроме этого, сотрудники Нацполиции имеют право останавливать авто как за нарушение ПДД, так и при наличии подозрения, что водитель имеет отношение к совершению правонарушения. Это в частности касается выполнения требований закона о мобилизации и военном учете.

Во время остановки полицейский может потребовать у водителя, кроме водительского удостоверения и паспорта, военный билет. Но останавливать авто с целью проверки военного билета у водителя у полицейских прав нет. Основание остановки должно быть обоснованным.

К примеру, вас могут остановить за нарушение комендантского часа. В таком случае просьба полицейского предъявить военный билет будет обоснована.

Полицейские при остановке автомобиля обязаны:

  • сообщить причину остановки;
  • объяснить, почему намерены проверить документы;
  • разъяснить водителю его права и обязанности.

Если гражданин считает действия правоохранителей незаконными, вправе потребовать присутствия адвоката.

Также стоит заметить, что при проверке военно-учетного документа представители ТЦК или полиции должны вести видеосъемку и фотофиксацию

Ранее мы писали, что украинские мужчины не могут сделать без военного билета.

Напомним, мы сообщали, как получить военный билет без визита в ТЦК.

Также мы информировали, кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет.

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