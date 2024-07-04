Мобилизация в Украине — как полиция будет проверять военные билеты у водителей

У водителей будут проверять военные билеты по новой процедуре — что изменилось
В Украине действуют новые правила, согласно которым каждый военнообязанный мужчина должен иметь при себе военный билет или другой военно-учетный документ. Такой документ необходимо предъявлять по требованию как сотрудников ТЦК, так и представителей полиции.
Когда полицейские имеют право остановить автомобиль и проверить военный билет у водителя, пишет Новини Pro.
Так, согласно изменениям в ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", ТЦК и полиция могут проверить наличие военно-учетного документа на блокпостах, а также в любом общественном месте. В частности, к таким местам относятся АЗС.
Кроме этого, сотрудники Нацполиции имеют право останавливать авто как за нарушение ПДД, так и при наличии подозрения, что водитель имеет отношение к совершению правонарушения. Это в частности касается выполнения требований закона о мобилизации и военном учете.
Во время остановки полицейский может потребовать у водителя, кроме водительского удостоверения и паспорта, военный билет. Но останавливать авто с целью проверки военного билета у водителя у полицейских прав нет. Основание остановки должно быть обоснованным.
К примеру, вас могут остановить за нарушение комендантского часа. В таком случае просьба полицейского предъявить военный билет будет обоснована.
Полицейские при остановке автомобиля обязаны:
- сообщить причину остановки;
- объяснить, почему намерены проверить документы;
- разъяснить водителю его права и обязанности.
Если гражданин считает действия правоохранителей незаконными, вправе потребовать присутствия адвоката.
Также стоит заметить, что при проверке военно-учетного документа представители ТЦК или полиции должны вести видеосъемку и фотофиксацию
Ранее мы писали, что украинские мужчины не могут сделать без военного билета.
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