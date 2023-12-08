В Закарпатском ТЦК объяснили вручение повесток в спортзалах
На днях в Закарпатье сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки совершили рейды по тренажерным залам. В ТЦК объяснили, что таким образом ничего не нарушают и действуют по законам Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Закарпатского ОТЦК и СП.
Вручение повесток в спортзалах в Закарпатье
Там отметили, что работники Закарпатского ТЦК полностью законно вручают повестки в рамках мобилизационных мероприятий.
"По нашему мнению, те мужчины призывного возраста, которые сознательно избегая военной службы, занимаются в спортивных залах или развлекаются в комплексах отдыха не привилегированы по сравнению с военнослужащими ВСУ, которые в непростых условиях держат оборону и бьют врага", — говорится в сообщении.
В ТЦК подчеркнули, что вручение повестки не означает, что военнообязанного сразу забирают на войну.
По их словам, сначала уточняются данные, призывник проходит медицинское освидетельствование и только после этого, если человек годен к службе — выдается мобилизационное распоряжение, а призывник едет учиться.
Также там напомнили об ответственности за уклонение и препятствование в выдаче повесток.
Напомним, что 6 декабря в Хусте и Мукачево работники военкомата посетили тренажерные залы. Там они приступили к выдаче повесток призывникам.
Впоследствии работники ТЦК нагрянули в спортивные залы Львова. По данным местных пабликов, они посетили ТЦ "Спартак". Там они побывали в "Спортлайфе".
Также военными посетили спортзал в Днепре. Повести получили посетители и работники зала.
А уже 8 декабря работники ТЦК заметили в одном из столичных спортивных комплексов. В то же время работников военкомата, которые посетили спортивный зал, отказались пропускать внутрь.
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