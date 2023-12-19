Мобилизация в Украине — права уклонистов хотят ограничить — что известно

Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: ТОТЦК и СП/Facebook

Народные депутаты Украины готовят крупный законопроект, который внесет серьезные изменения в мобилизационные процессы. Особое внимание в документе уделяется вопросу уклонения от призыва на военную службу. В частности, для уклонистов могут ввести определенные ограничения.

Об этом рассказала заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, народная депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая на своей странице в социальной сети Facebook.

Читайте также:

По ее словам, сейчас у украинцев есть два способа попасть в армию — рекрутинг и мобилизация.

Первый вариант предполагает добровольный процесс, во время которого лицо прямо через сайт или в ЦОАУ может выбрать вакансию и попасть в желаемое подразделение и по специальности, где сможет использовать наиболее эффективно свои навыки.

Второй — принудительный способ — мобилизация в рамках военного положения путем получения повестки и последующим посещением Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

А вот лиц, уклоняющихся от мобилизации, ожидают определенные ограничения. Подробности пока неизвестны — текст большого законопроекта о мобилизации обещают обнародовать в ближайшее время.

"Концепт, в том числе в том, что если ты доброволец, тебя государство обслуживает, сервисный подход. Если нет, может применить принуждение. Если ты уклонист — ограничение прав", — написала Безуглая.

Стоит отметить, что ранее депутатка выступала с предложениями конфисковывать активы уклонистов, которые не желают возвращаться в страну, а также лишать таких лиц украинского гражданства.

Также известно, что в законопроект о мобилизации попадет инициатива, согласно которой право на отсрочку потеряют получатели высшего образования старше 30 лет, ведь получая второе или третье образование, мужчины пользуются "лазейкой" в законе, чтобы избежать мобилизации.

Ранее мы сообщали, какое наказание грозит военнообязанным мужчинам, заключающим фиктивные браки, чтобы избежать мобилизации.

Напомним, мы писали, кто разыскивает уклонистов от мобилизации и какое наказание ждет тех, кто незаконно избегает службы в армии.

Также мы информировали, могут ли объявить в розыск военнообязанного, если он законно уехал за границу.