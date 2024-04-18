Рискуют ли мужчины за границей остаться без паспортов — изменения в Украине

Военный учет украинцев за границей. Коллаж: Новини.LIVE

После вступления в силу закона о мобилизации начнет действовать норма, согласно которой военнообязанные мужчины не смогут получить новый загранпаспорт, если не состоят на военном учете и не имеют военного билета. В то же время в сети распространяется информация, что якобы загранпаспорта украинцев, которые находятся в других странах и уклоняются от мобилизации, станут недействительными.

Так ли это действительно и что нужно знать о грядущих изменениях в законодательстве, рассказываем далее в материале.

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Станут ли загранпаспорта уклонистов недействительными

Как заявила парламентерь и представитель профильного комитета Верховной Рады Ирина Фриз в комментарии ТСН.ua, в законопроекте нет такой нормы, поэтому никто не будет отбирать и не будет аннулировать паспорта украинских мужчин, которые находятся за границей.

В то же время, будет действовать норма, согласно которой, чтобы получить новый паспорт или продлить загранпаспорт, необходимо будет иметь военный билет, то есть стоять на военном учете. Следовательно, уклонистам, которые долгое время игнорировали это требование, придется обновить свои военно-учетные данные.

"Порядок ведения военного учета за границей будет определяться Кабмином. Осталась норма, что выдача нового паспорта гражданина Украины за границей возможна только при наличии военно-учетных документов", — пояснила Ирина Фриз.

Хочешь загранпаспорт — получи военный билет

Действительно, согласно новому законопроекту о мобилизации, который уже был подписан президентом Украины, украинцы, в том числе находящиеся за границей, в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить свои военно-учетные данные в течение 60 дней со дня вступления в силу нормы (норма начнет действовать с 18 мая 2024 г.).

Если военнообязанный не обновит данные, к нему могут быть применены санкции: за границей ограничат в праве получения консульских услуг. Без военного билета будет невозможно продлить свой загранпаспорт.

Но, как ранее отметил народный депутат и член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью OBOZ.UA, для этого не нужно возвращаться в Украину, ведь стать на военный учет или обновить информацию о себе можно и за границей, дистанционно. Также можно получить и военный билет.

Граждане Украины за границей могут получить военно-учетный документ:

через электронный адрес;

по телефону;

через консульство при актуализации, в случае получения консульских услуг.

Еще один механизм, предусмотренный в законе, позволяющий обновить данные дистанционно — электронный кабинет призывника. Однако как будет работать система, пока неизвестно.

Но есть и другой важный нюанс, чтобы получить военный билет, военнообязанный должен пройти ВЛК, но за границей это сделать невозможно.

По словам адвоката юридической компании "RIYAKO&PARTNERS" Николая Максимова, Кабмин должен принять ряд нормативных правовых актов, которые будут направлены на реализацию положений закона. И хотя документ должен вступить в силу уже в мае этого года, фактически на это может понадобиться до полугода.

Ранее мы писали, предусмотрено ли законом наказание для мужчин до 25 лет, уклонившихся от прохождения базовой общевойсковой подготовки.

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