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Уклонистом не признают — какие есть уважительные причины неявки в ТЦК по повестке

7 мая 2024 06:44
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Когда можно не идти по повестке в ТЦК в мае 2024 года — четыре законных причины
Работники ТЦК разговаривают с военнообязанным мужчиной. Иллюстративное фото: Суспільне
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Третий год как в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация из-за полномасштабной войны, которую начала страна-оккупант россия. В этот период военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет вручают повестки, по которым они должны явиться в ТЦК и СП. Однако есть законные основания, которые позволяют этого не делать.

Кто из военнообязанных украинцев может законно не явиться в ТЦК по повестке и по каким причинам, рассказала юрист общественной организации "Юридическая сотня" Инна Симакина, пишет издание "Суспільне".

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Так, по словам правоведа, ответы на эти вопросы следует искать в ст. 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", в которую были внесены определенные изменения. Они вступят в силу с 18 мая 2024 года.

Таким образом, от этой даты уважительными причинами неявки в ТЦК и СП по повестке будут:

  1. Стихийные бедствия/явления помешавшие военнообязанному лицу своевременно прибыть за повесткой в территориальный центр.
  2. Явления военного характера и их последствия.
  3. Болезнь военнообязанного.
  4. Смерть близких родственников.

Инна Симакина подчеркнула, что об этих обстоятельствах военнообязанный лично должен сообщить ТЦК в течение трех дней с момента возникновения этих обстоятельств. Кроме того, они должны быть подтверждены документально.

Юрист добавила, что статус "уклониста" человек приобретает только по решению суда.

"До вступления в силу закона о мобилизации львиная доля подсудимых получали три года тюрьмы с условным отбыванием наказания. И хотя оно достаточно мягкое, это не освобождает "уклониста" от повторной мобилизации", — пояснила правозащитница.

 

Ранее мы сообщали, как будут наказывать мужчин, которые не появятся в ТЦК в течение 60 дней.

Напомним, мы писали, законно ли вручать повестку через почтовый ящик.

Также мы информировали, будут ли граждане получать электронные повестки.

война
Украина
мобилизация
повестки
ТЦК и СП
военнообязанные

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