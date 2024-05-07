Коли можна не йти за повісткою в ТЦК у травні 2024 року — чотири законні причини

Працівники ТЦК розмовляють з військовозобов'язаним чоловіком. Ілюстративне фото: Суспільне

Третій рік як в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація через повномасштабну війну, яку розпочала країна-окупант росія. У цей період військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років вручають повістки, за якими вони мають явитися в ТЦК та СП. Проте, є законні підстави, які дозволяють цього не робити.

Хто з військовозобов'язаних українців може законно не явитися до ТЦК за повісткою та за яких причин, розповіла юристка громадської організації "Юридична сотня" Інна Сімакіна, пише видання "Суспільне".

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Так, за словами правознавиці, відповіді на ці питання варто шукати у ст. 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", до якої були внесені певні зміни. Вони набудуть чинності вже з 18 травня 2024 року.

Таким чином від цієї дати поважними причинами неявки до ТЦК та СП за повісткою будуть:

Стихійні лиха/явища які завадили військовозобов'язаній особі своєчасно прибути за повісткою до територіального центру. Явища воєнного характеру та їхні наслідки. Хвороба військовозобов'язаного. Смерть близьких родичів.

Інна Сімакіна підкреслила, ці обставини військовозобов'язаний особисто має повідомити ТЦК впродовж трьох днів з моменту виникнення цих обставин. Крім цього, вони мають бути підтвердженими документально.

Юристка додала, що статус "ухилянта" людина набуває лише за рішенням суду.

"До набуття чинності закону про мобілізацію левова частка підсудних отримували три роки в'язниці з умовним відбуванням покарання. І хоча воно доволі м'яке, це не звільняє "ухилянта" від повторної мобілізації", — пояснила правозахисниця.

Раніше ми повідомляли, як каратимуть чоловіків, які не зʼявляться в ТЦК протягом 60 днів.

Нагадаємо, ми писали, чи законно вручати повістку через поштову скриньку.

Також ми інформували, чи будуть громадяни отримувати електронні повістки.