Смарт-мобилизация в Украине — что это значит, к каким нововведениям готовиться

Украинские военнослужащие работают в штабе. Фото: zbruc.eu

В Украине продолжается полномасштабная война из-за нападения страны-оккупанта России. Украинская власть занимается совершенствованием процессов мобилизации и военного учета. В частности, в планах ввести так называемую смарт-мобилизацию, которая станет одной из составляющих качественного рекрутинга в ряды ВСУ.

Что это будет менять для военнообязанных украинцев, рассказала заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в интервью АрміяInform.

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Екатерина Черногоренко. Фото: Руслан Тарасов/АрміяInform

Так, чиновница сравнила смарт-мобилизацию с выбором работодателя после выпуска из вуза. То есть у каждого будет возможность выбрать конкретную специальность и выбрать свой путь в армии. По сути это будет продолжением внедрения рекрутингового подхода.

"Я считаю, что человек должен иметь возможность мобилизоваться или подписать контракт именно к такому командиру, которому он или она доверяет. Это целевой рекрутинг. Гражданская аналогия: когда после выпуска из вуза за лучших студентов борются работодатели", — сказала Черногоренко.

При этом она отметила, что подать заявку на мобилизацию можно будет мгновенно и без труда.

"Следующий этап — это возможность в два клика подать заявку на мобилизацию: "Я хочу стать оператором дронов", "Я хочу стать артиллеристом" и т.д.", — пояснила заместитель министра обороны.

Она подчеркнула важность этого подхода, отметив, что когда человек понимает свой маршрут в армии и может контролировать его путем собственного выбора, вопрос об электронных повестках теряет свою актуальность.

Также Екатерина Черногоренко добавила, что ВСУ сейчас — крупнейший работодатель в стране и он может бороться за лучших людей из гражданской жизни "и тогда мы станем еще быстрее и технологичнее".

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