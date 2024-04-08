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Украина готовится к смарт-мобилизации — что это меняет для военнообязанных

8 апреля 2024 18:40
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Смарт-мобилизация в Украине — что это значит, к каким нововведениям готовиться
Украинские военнослужащие работают в штабе. Фото: zbruc.eu
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине продолжается полномасштабная война из-за нападения страны-оккупанта России. Украинская власть занимается совершенствованием процессов мобилизации и военного учета. В частности, в планах ввести так называемую смарт-мобилизацию, которая станет одной из составляющих качественного рекрутинга в ряды ВСУ.

Что это будет менять для военнообязанных украинцев, рассказала заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в интервью АрміяInform.

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Смартмобилизация в Украине — это значит, к каким нововведениям следует готовиться
Екатерина Черногоренко. Фото: Руслан Тарасов/АрміяInform

Так, чиновница сравнила смарт-мобилизацию с выбором работодателя после выпуска из вуза. То есть у каждого будет возможность выбрать конкретную специальность и выбрать свой путь в армии. По сути это будет продолжением внедрения рекрутингового подхода.

"Я считаю, что человек должен иметь возможность мобилизоваться или подписать контракт именно к такому командиру, которому он или она доверяет. Это целевой рекрутинг. Гражданская аналогия: когда после выпуска из вуза за лучших студентов борются работодатели", — сказала Черногоренко.

При этом она отметила, что подать заявку на мобилизацию можно будет мгновенно и без труда.

"Следующий этап — это возможность в два клика подать заявку на мобилизацию: "Я хочу стать оператором дронов", "Я хочу стать артиллеристом" и т.д.", — пояснила заместитель министра обороны.

Она подчеркнула важность этого подхода, отметив, что когда человек понимает свой маршрут в армии и может контролировать его путем собственного выбора, вопрос об электронных повестках теряет свою актуальность.

Также Екатерина Черногоренко добавила, что ВСУ сейчас — крупнейший работодатель в стране и он может бороться за лучших людей из гражданской жизни "и тогда мы станем еще быстрее и технологичнее".

Раньше мы писали, в Раде планируют одобрить новые штрафы для уклонистов.

Напомним, мы сообщали, в электронный реестр военнообязанных планируют добавить всех граждан, включая женщин.

Также мы информировали, как влияет база уклонистов Армор на переоформление авто и недвижимости.

война
ВСУ
Украина
мобилизация
военнообязанные
Рекрутинг

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