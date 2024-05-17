Мобилизация в Украине — что такое ВИН-код и кто должен его получить

Военнообязанный мужчина в ТЦК и СП. Коллаж: Новини.LIVE

Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продолжаются. В этот период в стране мобилизационные процессы изменяются и усовершенствуются. Одно из новшеств, введенных в военный учет 2024 года, — ВИН-код или как его называют электронный код военнообязанного.

Что это, для чего необходимо, кому и как получить ВИН-код, разбираемся далее в материале.

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Что такое электронный код военнообязанных

Так называемый ВИН-код является уникальным цифровым идентификатором, который используется для учета военнообязанных граждан в системе "Оберіг". В военном билете он выглядит как обычный штрих-код, состоящий из 19 цифр.

Он был создан, чтобы упростить процесс военного учета, ведения военно-учетной документации, хранения данных и взаимодействия между разными государственными органами. Так, с помощью ВИН-кода можно значительно ускорить поиск информации о конкретном лице в реестре.

Штрихкод в военном билете. Фото: kl.informator.ua

Для чего нужен штрихкод в военном билете

Штрихкод в военном билете выполняет ряд важных функций:

Ведение точного и актуального электронного учета военнообязанных. Упрощение документооборота. Взаимодействие меж государственными органами (обмен информацией меж ТЦК и СП, государственными учреждениями и другими организациями). Проведение аналитики и мониторинга выполнения воинских обязанностей.

Как военнообязанному узнать свой ВИН-код

ВИН-код или электронный код военнообязанного формируется автоматически при внесении данных в реестр.

В то же время военнообязанных лиц могут вызвать в ТЦК для присвоения ВИН-кода. То есть человек может получить повестку и должен явиться в ТЦК, чтобы вписать или вклеить электронный код в свой военно-учетный документ.

Важно отметить, что военнообязанным не нужно запоминать код, ведь номер будет вписан в военно-учетный документ.

Военный билет в Украину. Фото: shutterstock.com

Как военнообязанному получить ВИН-код

Для получения персонального ВИН-кода необходимо сделать следующее:

обратиться в ТЦК и СП по месту жительства для постановки на военный учет;

предоставить личные документы, такие как паспорт, идентификационный код, а также медицинские справки, документы, подтверждающие отсрочку (если таковые имеются);

после проверки документов и постановки на учет военнообязанный получает свой электронный код.

Кто будет проверять ВИН-коды у военнообязанных

ВИН-код станет важным после 18 мая 2024 года, когда вступит в силу закон о мобилизации № 3633-IX. Дело в том, что именно с этого момента работники ТЦК и полиции будут вправе потребовать от военнообязанного предъявить свой военно-учетный документ. По штрих-коду они смогут определить, обновило ли лицо свои данные.

Ранее мы информировали о том, что с 18 мая работники ТЦК будут по-новому проверять военнообязанных мужчин на улице.

Напомним, мы писали, как получить военный билет в Украину, если не служили в армии.

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