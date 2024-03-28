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Украинских мужчин могут принудительно доставлять в ТЦК — кого это касается

28 марта 2024 19:27
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — кого из мужчин разрешено принудительно доставлять в ТЦК
ТЦК выписывают повестку военнообязанному. Скриншот с видео на Youtube
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, во время которой военнообязанным мужчинам вручают повестки и могут призвать в ряды ВСУ. Кроме того, такие лица в особый период должны состоять на военном учете и регулярно обновлять свои данные в случае изменений. Тех граждан, кто сознательно скрывается от учета и мобилизации, могут принудительно доставить в ТЦК и СП.

Об этом сообщил заместитель начальника Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Роман Боднар, пишет "Західний курʼєр".

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Мобилизация в Украине — кого из мужчин разрешено принудительно доставлять в ТЦК
Роман Боднарь на встрече с жителями села Космач. Фото: kuryer.if.ua

По его словам, ТЦК стало проще обнаруживать уклонистов благодаря реестру "Оберіг", куда вносятся сведения о людях, официально находящихся в розыске полиции за уклонение от мобилизации.

Боднар уточнил, что военнообязанные лица попадают в эту базу, если:

  • проигнорировали повестку;
  • не встали на военный учет;
  • уклонились от призыва другими способами.

Так, по его информации, только в Ивано-Франковской области около 40 тысяч граждан внесены в электронный реестр военнообязанных "Оберіг" как находящиеся в розыске.

"Таких лиц по состоянию на декабрь 2023 года у нас в области было 36 тыс. За текущий год в эту базу внесли еще три тысячи граждан. Все эти люди официально находятся в розыске. Поэтому не надо удивляться, когда кого-то из военнообязанных остановили на улице, проверили по базе "Оберіг" и сразу принудительно доставили в ТЦК", — заявил Роман Боднар.

Он также уточнил, что принудительно доставлять людей в ТЦК в порядке административного задержания имеет право только полиция. То есть сотрудники ТЦК такими полномочиями не наделены.

Боднар добавил, что с начала войны тех, кто получил повестку, не прибыл в ТЦК и думает, что его никто не будет искать, очень много.

"Отмечаю, сейчас у нас обязательная явка в ТЦК по вызову. Этот вызов может осуществляться любым способом. Если человек думает, что не будет подписывать повестку и таким образом уклонится, это не так", — подытожил представитель ТЦК.

Раньше мы писали, как украинцам узнать про штраф за неявку по повестке.

Напомним, мы сообщали, кто из украинцев обязан прийти в ТЦК без повестки с 1 апреля.

Также мы информировали, кого исключат из военного учета уже в апреле 2024 года.

война
Украина
мобилизация
ТЦК и СП
военнообязанные

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