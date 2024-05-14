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Украинским студентам разрешили выезжать за границу — что для этого нужно

14 мая 2024 22:54
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Выезд за границу 2024 - как украинским студентам выехать на учебу во время войны
Проверка документов у мужчины на границе. Фото: ГНСУ
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Согласно новому закону о мобилизации , который начнет действовать в Украине уже 18 мая 2024 года, выезжать за границу во время войны смогут студенты-мужчины. Но только на обучение по программам академической мобильности.

Какие будут действовать правила пересечения границы для студентов-мужчин, сообщает Правительственный портал .

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Так, если раньше во время военного положения на обучение за границу могли выезжать только студенты-женщины, то теперь такое право имеют и студенты-мужчины.

Для этого должны соблюдаться следующие условия:
  • возраст от 18 до 22 лет;
  • не подлежать призыву военную службу во время мобилизации;
  • учиться на дневной форме в украинских вузах;
  • получать степень бакалавра любой специальности или магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления;
  • быть участником академической мобильности сроком один семестр.
Какие необходимо иметь документы для выезда из Украины на обучение?

У студентов, которые отвечают вышеперечисленным критериям, должны быть следующие документы:

  • е-билет студента;
  • заверенная копия договора с иностранным университетом;
  • военно-учетный документ;
  • справка от украинского вуза о направлении на обучение за границу.

Кроме этого, в документах должны быть указаны:

  • основания сотрудничества;
  • срок обучающего семестра;
  • отсутствие отрицательных оценок или пересложений за последние два семестра.

А еще студенты должны показать подтверждение достаточного уровня знания языка, на котором преподают в иностранном университете.

Раньше мы писали, можно ли мужчинам поступить в университет без военного билета .

Напомним, мы сообщали, смогут ли выехать за границу учителя , если будут отсрочки от ТЦК.

Также мы информировали, выпустят ли за границу забронированных украинцев в 2024 году.

война
закон
студенты
учеба
мобилизация
заграница

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