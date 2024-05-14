Выезд за границу 2024 - как украинским студентам выехать на учебу во время войны

Проверка документов у мужчины на границе. Фото: ГНСУ

Согласно новому закону о мобилизации , который начнет действовать в Украине уже 18 мая 2024 года, выезжать за границу во время войны смогут студенты-мужчины. Но только на обучение по программам академической мобильности.

Какие будут действовать правила пересечения границы для студентов-мужчин, сообщает Правительственный портал .

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Так, если раньше во время военного положения на обучение за границу могли выезжать только студенты-женщины, то теперь такое право имеют и студенты-мужчины.

Для этого должны соблюдаться следующие условия:

возраст от 18 до 22 лет;

не подлежать призыву военную службу во время мобилизации;

учиться на дневной форме в украинских вузах;

получать степень бакалавра любой специальности или магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления;

быть участником академической мобильности сроком один семестр.

Какие необходимо иметь документы для выезда из Украины на обучение?

У студентов, которые отвечают вышеперечисленным критериям, должны быть следующие документы:

е-билет студента;

заверенная копия договора с иностранным университетом;

военно-учетный документ;

справка от украинского вуза о направлении на обучение за границу.

Кроме этого, в документах должны быть указаны:

основания сотрудничества;

срок обучающего семестра;

отсутствие отрицательных оценок или пересложений за последние два семестра.

А еще студенты должны показать подтверждение достаточного уровня знания языка, на котором преподают в иностранном университете.

Раньше мы писали, можно ли мужчинам поступить в университет без военного билета .

Напомним, мы сообщали, смогут ли выехать за границу учителя , если будут отсрочки от ТЦК.

Также мы информировали, выпустят ли за границу забронированных украинцев в 2024 году.