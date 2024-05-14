Выезд за границу 2024 - как украинским студентам выехать на учебу во время войны

Украинским студентам разрешили выезжать за границу — что для этого нужно
Согласно новому закону о мобилизации , который начнет действовать в Украине уже 18 мая 2024 года, выезжать за границу во время войны смогут студенты-мужчины. Но только на обучение по программам академической мобильности.
Какие будут действовать правила пересечения границы для студентов-мужчин, сообщает Правительственный портал .
Так, если раньше во время военного положения на обучение за границу могли выезжать только студенты-женщины, то теперь такое право имеют и студенты-мужчины.
Для этого должны соблюдаться следующие условия:
- возраст от 18 до 22 лет;
- не подлежать призыву военную службу во время мобилизации;
- учиться на дневной форме в украинских вузах;
- получать степень бакалавра любой специальности или магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления;
- быть участником академической мобильности сроком один семестр.
Какие необходимо иметь документы для выезда из Украины на обучение?
У студентов, которые отвечают вышеперечисленным критериям, должны быть следующие документы:
- е-билет студента;
- заверенная копия договора с иностранным университетом;
- военно-учетный документ;
- справка от украинского вуза о направлении на обучение за границу.
Кроме этого, в документах должны быть указаны:
- основания сотрудничества;
- срок обучающего семестра;
- отсутствие отрицательных оценок или пересложений за последние два семестра.
А еще студенты должны показать подтверждение достаточного уровня знания языка, на котором преподают в иностранном университете.
Раньше мы писали, можно ли мужчинам поступить в университет без военного билета .
Напомним, мы сообщали, смогут ли выехать за границу учителя , если будут отсрочки от ТЦК.
Также мы информировали, выпустят ли за границу забронированных украинцев в 2024 году.
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