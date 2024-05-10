Мобілізація 2024 - чи може виїхати вчитель за кордон

Вчитель проводить уроки в школі. Фото ілюстративне: НУШ

В Україні триває воєнний стан через повномасштабне вторгнення російських військ. Діють певні обмеження та зобов'язання щодо військовозобов'язаних громадян, а з 18 травня набудуть чинності важливі зміни у законі про мобілізацію, які стосуватимуться й вчителів.

Працівник сфери освіти поцікавився, чи матиме він право виїхати за кордон, якщо матиме відстрочку від ТЦК. Адвокат Юрій Айвазян пояснив про перспективи таких планів.

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Чи може виїхати вчитель з повною ставкою за кордон

На порталі у юриста запитали, чи може працівник загальноосвітньої школи, який працює на повній ставці та має вже оформлену попередньо відстрочку в ТЦК виїхати з України.

Втім, адвокат пояснив, що вчителі та студенти не мають права виїзду за кордон України.

Такі обмеження керуються з Правил перетину кордону громадянами України:

2-6 У разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану право на перетин державного кордону, крім осіб, зазначених у пунктах 2-1 та 2-2 цих Правил, також мають інші військовозобов’язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Ця норма не поширюється на осіб, визначених в абзацах другому і третьому частини третьої статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а також пункті 2-14 цих Правил.

Як повна ставка впливає на мобілізацію освітян

Зазначимо, що у новому законі про мобілізацію №3633-IX, який набуде чинності 18 травня 2024 року, чітко вказано, що отримати відстрочку від призову на військову службу можуть:

наукові та науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів і коледжів, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь;

викладачі училищ;

вчителі.

Однак, обов'язковою при цьому є дотримання вимоги, що викладачі мають працювати в навчальних закладах як мінімум на 0,75 ставки.

Які гарантії є для вчителя, якщо його мобілізували

Українським законодавством передбачено збереження за мобілізованим представником системи освіти його робочого місця та посади. Роботодавець має дотримуватися цієї норми. Тобто, вчитель може повернутися до школи або гімназії після демобілізації.

Нагадаємо, ми писали про вікові обмеження для мобілізації згідно нового закону. Окрім того, зміняться також й правила перевірки з боку працівників ТЦК. Деякі категорії все ж матимуть відстрочку — уряд розширив перелік професій, працівників яких не призиватимуть.