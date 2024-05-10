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Украинцы, мобилизующиеся добровольно, получат преимущества — как выбрать род войск

10 мая 2024 06:44
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Добровольная мобилизация в ВСУ 2024 — какие преимущества и как выбрать род войск
Украинские военнослужащие на фронте. Фото: АрмияInform
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине продолжается полномасштабная война из-за вооруженной агрессии со стороны страны-оккупанта россии. Чтобы противостоять врагу в стране, проводят всеобщую мобилизацию военнообязанных мужчин. В то же время граждан призывают добровольно вступать в ряды ВСУ, предлагая определенные преимущества.

Что означает добровольная мобилизация, как попасть в армию по собственному желанию и как при этом выбрать род войск, в котором есть желание проходить военную службу, — подробно рассказал юрист LCF Law Group, младший лейтенант запаса Владимир Романчук в комментарии Фактам ICTV.

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Что означает добровольная мобилизация

Военнообязанный мужчина считается добровольно мобилизованным, когда самостоятельно явился в ТЦК и СП и заявил о своем желании проходить военную службу. Для этого ему даже не нужно подписывать контракт с ВСУ.

Какие преимущества будет иметь человек, который мобилизовался по собственному желанию

Как отмечает Романчук, у добровольной мобилизации в Украине есть определенные преимущества. Поскольку гражданин добровольно изъявляет желание служить в ВСУ, он получит:

  • определенную единовременную выплату на региональном уровне, которая обеспечит семью или поможет приобрести экипировку, к первой зарплате;
  • двухмесячная отсрочка до непосредственного отбытия в часть, чтобы закрыть все свои гражданские вопросы.

 

Какие преимущества будет иметь человек, который мобилизовался по собственному желанию
Украинские военные на фронте. Фото: 24 ОМБр имени короля Данила/Facebook

Добровольная мобилизация в Украине 2024 — как выбрать род войск

По словам юриста, возможность добровольного выбора рода войск или специальности имеет некоторые нюансы.

"Это замечательно, что мы механику за образованием не предлагаем идти в повара, а даем возможность самостоятельно выбрать себе специальность механика, присоединиться к ремонтному батальону или стать механиком-водителем. Однако граждане должны понимать, что если они хотят стать пилотами, однако не учились в соответствующем высшем военном учебном заведении, то пилотами они не станут", — пояснил Владимир Романчук.

Поэтому, продолжает правовед, гражданин может обратиться в рекрутинговый центр того или иного подразделения, или в рекрутинговый центр ВСУ, чтобы получить информацию об имеющихся должностях.

В таком случае гражданину должны предложить должности в соответствии с его возрастом, специальностью, состоянием здоровья и другими важными показателями.

Раньше мы сообщали, куда обращаться мужчинам, если ТЦК закрыт.

Напомним, мы писали, сколько еще украинских мужчин могут мобилизовать в 2024 году.

Также мы информировали, каких изменений ждать военным ВСУ с 18 мая.

война
ВСУ
Украина
мобилизация
добровольцы

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