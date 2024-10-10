Что делать, если, несмотря на бронь или отсрочку, пришла повестка — совет адвоката

Военнообязанному мужчине выписывают повестку. Скриншот с видео на Youtube

Из-за полномасштабной войны, которую начала россия, в Украине действуют военное положение и всеобщая мобилизация, в ходе которой на военную службу призывают военнообязанных мужчин. Кроме этого, продолжается вручение повесток. Этот документ могут получить даже те, кто имеет отсрочку или бронирование.

Что делать гражданам, которые, несмотря на освобождение от военной службы, получили повестку, рассказал адвокат Ростислав Кравец в эфире "Апостроф TV".

Читайте также:

Так, по словам правоведа, даже если лицо имеет официальную отсрочку или же было забронировано на работе, при получении повестки оно все равно должно прибыть в ТЦК и СП. Игнорировать повестку нельзя.

При посещении ТЦК и СП следует взять документы, подтверждающие наличие оформленной отсрочки или брони. Должен быть военный билет в бумажной или электронной форме.

Также Кравец напомнил, что уже в ноябре военнообязанные мужчины, получившие отсрочку от мобилизации, должны ее обновить.

Дело в том, что в соответствии с новыми нормами закона, отсрочка предоставляется на срок действия соответствующих законных оснований, но не более чем на срок проведения мобилизации, установленный Указом Президента Украины. То есть 90 календарных дней. Именно в ноябре текущего года этот срок истекает и будет автоматически продлен, поскольку война с россией продолжается.

Адвокат отметил, что из-за этого нововведения ТЦК должны быть готовы к наплыву посетителей.

"Потому что большинство граждан все же законопослушны. Им сказали, что нужно прийти после окончания отсрочки, они придут", — отметил Ростислав Кравец.

Ранее мы сообщали, могут ли военнообязанному мужчине вручить повестку в центре рекрутинга.

Напомним, мы писали, что украинцам следует проверить при получении повестки по почте.

Также мы информировали, что в Украине введут новый формат повесток с QR-кодом.