Украинцы по новому законопроекту должны будут проходить базовую военную службу

Украинские военные. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине по новому законопроекту о мобилизации мужчины от 18 до 25 лет должны пройти базовую военную службу. Время прохождения выбирается самостоятельно, однако такая возможность предоставляется только до 24 лет.

Об этом говорится в тексте нового законопроекта.

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Что об этом известно

"Для прохождения базовой военной службы направляются пригодные для этого по состоянию здоровья граждане Украины мужского пола (женского пола — добровольно), которым ко дню отправления на базовую военную службу исполнилось 18 лет, и старшие лица, не достигшие 25-летнего возраста", — говорится в законопроекте.

Скриншот с текстом законопроекта. Фото: Инсайдер UA

Поэтому украинцы могут выбирать год прохождения такой службы до того момента, пока не исполнится 24 года.

Какие изменения внесли в новый законопроект о мобилизации

Кабинет министров внес в Верховную Раду новый законопроект о мобилизации. Комментарии и замечания по закону были учтены вместе с Генштабом, правительством и нардепами.

Поэтому стало известно, кто не подлежит военному призыву по этому закону.

Также уже стало известно о категориях женщин, подлежащих призыву согласно новой версии закона о мобилизации. Как отмечается, в список попали женщины с медицинской или фармацевтической специальностью.

Кроме того, по новому законопроекту в Украине руководителей медицинских учреждений планируют обязать сообщать военкоматам о пребывании на стационаре граждан в возрасте от 18 до 25 лет.