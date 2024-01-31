Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Украинцы по новому законопроекту должны будут проходить базовую военную службу arrow

Украинцы по новому законопроекту должны будут проходить базовую военную службу

31 января 2024 00:05
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Украинцы по новому законопроекту должны будут проходить базовую военную службу
Украинские военные. Иллюстративное фото: УНИАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине по новому законопроекту о мобилизации мужчины от 18 до 25 лет должны пройти базовую военную службу. Время прохождения выбирается самостоятельно, однако такая возможность предоставляется только до 24 лет.

Об этом говорится в тексте нового законопроекта.

Читайте также:

Что об этом известно

"Для прохождения базовой военной службы направляются пригодные для этого по состоянию здоровья граждане Украины мужского пола (женского пола — добровольно), которым ко дню отправления на базовую военную службу исполнилось 18 лет, и старшие лица, не достигшие 25-летнего возраста", — говорится в законопроекте.

мобилизация в Украине
Скриншот с текстом законопроекта. Фото: Инсайдер UA

Поэтому украинцы могут выбирать год прохождения такой службы до того момента, пока не исполнится 24 года.

Какие изменения внесли в новый законопроект о мобилизации

Кабинет министров внес в Верховную Раду новый законопроект о мобилизации. Комментарии и замечания по закону были учтены вместе с Генштабом, правительством и нардепами.

Поэтому стало известно, кто не подлежит военному призыву по этому закону.

Также уже стало известно о категориях женщин, подлежащих призыву согласно новой версии закона о мобилизации. Как отмечается, в список попали женщины с медицинской или фармацевтической специальностью.

Кроме того, по новому законопроекту в Украине руководителей медицинских учреждений планируют обязать сообщать военкоматам о пребывании на стационаре граждан в возрасте от 18 до 25 лет.

Верховная Рада
военные учения
военный призыв
военные
мобилизация
законопроект
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме