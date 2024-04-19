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Украинцев будут доставлять в ТЦК силой — адвокат объяснила изменения в законе

19 апреля 2024 22:57
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — могут ли силой доставлять в ТЦК из-за изменений в законе
Работники ТЦК разговаривают с военнообязанным мужчиной. Иллюстративное фото: Суспільне
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Недавно в Украине был принят закон, изменяющий процесс мобилизации. Он начнет действовать уже в середине мая. Все военнообязанные мужчины должны будут встать на военный учет и обновить свои военно-учетные данные в течение 60 дней. При этом по-прежнему работники ТЦК будут вручать гражданам повестки.

Будут ли иметь право представители территориальных центров принудительно задерживать военнообязанных лиц и силой доставлять их в ТЦК из-за изменений в законе, пояснила адвокат Татьяна Денисенко в комментарии NV.

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Как подчеркнула правозащитница, сотрудники ТЦК и СП таких полномочий не будут иметь. Подобные действия с их стороны можно расценивать как противоправные.

Адвокат советует, если вас ведут насильно к транспортному средству под предлогом проверки данных в ТЦК, необходимо вызвать полицию и по возможности фиксировать событие на видео или попросить об этом свидетелей. С видеодоказательствами неправомерность действий будет гораздо легче доказать.

"Бесосновательно задерживать граждан не могут не только представители ТЦК, но и любые другие государственные органы, если это не задержание при выявлении уголовного правонарушения. В случае отказа от повестки сотрудники ТЦК также не имеют полномочий на задержание. Они только фиксируют нарушения, если оно произошло", — подытожила специалистка.

 

Мобилизация в Украине — могут ли силой доставлять в ТЦК из-за изменений в законе
Представитель ТЦК выписывает военнообязанному повестку. Фото: vn.20minut.ua

В то же время, по ее словам, принудительно доставлять военнообязанного в ТЦК будут иметь полномочия сотрудники полиции. Это возможно в случае, если лицо проигнорировало врученную под подпись повестку.

Именно при таких обстоятельствах ТЦК направляет специальное сообщение в Национальную полицию. После получения правоохранители могут задержать и доставить человека в ТЦК для составления постановления.

Важно знать, что задерживать и доставлять в ТЦК для того, чтобы человек проходил военно-врачебную комиссию, не имеют права. Это также закреплено в законодательстве.

Как добавила Татьяна Денисенко, вышеупомянутые правила закреплены ч. 3 ст. 38 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Согласно им сотрудники Нацполиции в установленном законом порядке могут по обращению ТЦК или органов СБУ доставить в такие ТЦК или органы СБУ лиц, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210-1 КУоАП.

Ранее мы сообщали, что обязаны делать работники ТЦК перед вручением повестки.

Напомним, мы писали, какие новые обязанности появятся у военнообязанных лиц.

Также мы информировали, как военнообязанные украинцы могут уточнить свои данные.

закон
военный учет
мобилизация
ТЦК и СП
военнообязанные
уклонисты

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