Как будут наказывать украинцев, вовремя не обновивших данные в ТЦК — разъяснение

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: АрміяInform

В Украине был принят новый закон о мобилизации, который вступит в силу с 18 мая 2024 года. Документ предусматривает усиление мобилизационных процессов, в частности, военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны будут обновить военно-учетные данные в ТЦК и СП в 60-дневный срок. То есть это нужно сделать до 18 июля текущего года.

Какое наказание ждет проигнорирующих данное требование, рассказал адвокат юридической компании Riyako & Partners Николай Максимов в комментарии изданию "Фокус".

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Как отмечалось выше, закон устанавливает четкие сроки, в которые военнообязанные мужчины должны выполнить требование. Сделать это можно лично или через электронный кабинет военнообязанного, регистрация в котором добровольное дело.

Однако правовед подчеркивает, все проигнорировавшие требование автоматически будут отнесены к категории уклонистов от мобилизации.

С этого момента сотрудники ТЦК будут иметь право обратиться в полицию для объявления таких людей в розыск. После таких лиц могут доставить в ТЦК.

Если стражам порядка не удается найти человека, ему направят письменное требование о выполнении обязательств от имени руководителя ТЦК и СП.

Самое главное, даже если такое письмо не будет вручено человеку лично, ТЦК могут обратиться в суд, чтобы:

ограничить нарушителей в праве на вождение транспортным средством;

оштрафовать.

Военнообязанный в ТЦК и СП. Фото: ЧОТЦК и СП/Facebook

Как именно будут наказывать уклонистов

"Если почтальон придет с требованием от военкомата о выполнении обязательств и не найдет адресата на месте, он поставит отметку, что требование вручить невозможно. И все. Через 10 дней руководитель ТЦК имеет право обратиться в суд, чтобы человека ограничили в управлении транспортным средством", — объясняет Николай Максимов.

Также на днях Верховная Рада Украины в первом чтении приняла за основу законопроект №10379 об увеличении штрафов для бизнеса и граждан за нарушение правил военного учета в пять раз. В ближайшее время он должен быть рассмотрен во втором чтении.

Если документ будет принят в целом, предпринимателей будут штрафовать на сумму до 59,5 тысяч грн. А граждан — до 22,5 тысяч грн.

Действительно ли уклонистов будут доставлять в ТЦК силой

Относительно полицейских новый закон, по мнению специалиста, фактически легализует возможность применять силу, чтобы доставить человека в ТЦК, если он находится в розыске. Однако, как считает адвокат, этот механизм будет редко применяться. Ведь искать десятки тысяч людей, которых объявят в розыск, — это большая нагрузка, равно как и для судов.

С другой стороны, если человек попадет в базу "Оберіг", на любом блокпосте его вправе после проверки документов доставить в ТЦК.

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