Как будут наказывать украинцев, вовремя не обновивших данные в ТЦК — разъяснение

Украинцев, вовремя не обновивших данные в ТЦК, будут жестко наказывать — что грозит
В Украине был принят новый закон о мобилизации, который вступит в силу с 18 мая 2024 года. Документ предусматривает усиление мобилизационных процессов, в частности, военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны будут обновить военно-учетные данные в ТЦК и СП в 60-дневный срок. То есть это нужно сделать до 18 июля текущего года.
Какое наказание ждет проигнорирующих данное требование, рассказал адвокат юридической компании Riyako & Partners Николай Максимов в комментарии изданию "Фокус".
Не обновил данные — стал уклонистом
Как отмечалось выше, закон устанавливает четкие сроки, в которые военнообязанные мужчины должны выполнить требование. Сделать это можно лично или через электронный кабинет военнообязанного, регистрация в котором добровольное дело.
Однако правовед подчеркивает, все проигнорировавшие требование автоматически будут отнесены к категории уклонистов от мобилизации.
С этого момента сотрудники ТЦК будут иметь право обратиться в полицию для объявления таких людей в розыск. После таких лиц могут доставить в ТЦК.
Если стражам порядка не удается найти человека, ему направят письменное требование о выполнении обязательств от имени руководителя ТЦК и СП.
Самое главное, даже если такое письмо не будет вручено человеку лично, ТЦК могут обратиться в суд, чтобы:
- ограничить нарушителей в праве на вождение транспортным средством;
- оштрафовать.
Как именно будут наказывать уклонистов
"Если почтальон придет с требованием от военкомата о выполнении обязательств и не найдет адресата на месте, он поставит отметку, что требование вручить невозможно. И все. Через 10 дней руководитель ТЦК имеет право обратиться в суд, чтобы человека ограничили в управлении транспортным средством", — объясняет Николай Максимов.
Также на днях Верховная Рада Украины в первом чтении приняла за основу законопроект №10379 об увеличении штрафов для бизнеса и граждан за нарушение правил военного учета в пять раз. В ближайшее время он должен быть рассмотрен во втором чтении.
Если документ будет принят в целом, предпринимателей будут штрафовать на сумму до 59,5 тысяч грн. А граждан — до 22,5 тысяч грн.
Действительно ли уклонистов будут доставлять в ТЦК силой
Относительно полицейских новый закон, по мнению специалиста, фактически легализует возможность применять силу, чтобы доставить человека в ТЦК, если он находится в розыске. Однако, как считает адвокат, этот механизм будет редко применяться. Ведь искать десятки тысяч людей, которых объявят в розыск, — это большая нагрузка, равно как и для судов.
С другой стороны, если человек попадет в базу "Оберіг", на любом блокпосте его вправе после проверки документов доставить в ТЦК.
Ранее мы сообщали, как обновить военно-учетные данные без визита в ТЦК и СП.
Напомним, мы писали, как правильно подать заявление на отсрочку от мобилизации.
Также мы информировали, угрожает ли военнообязанным украинцам за границей экстрадиция и мобилизация после обновления военно-учетных данных для ТЦК.
Читайте Новини.LIVE!