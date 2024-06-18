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Украинцев с инвалидностью направляют на повторное ВВК — кого признают годным

18 июня 2024 06:44
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Повторная ВВК в Украине — кого из мужчин с инвалидностью будут признавать пригодным
Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: УНИАН
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Как известно, с момента вступления в силу закона о мобилизации все мужчины, имеющие статус "ограниченно пригодный" или получившие степень инвалидности после 24 февраля 2022 года, обязаны повторно пройти военно-врачебную комиссию, чтобы подтвердить или опровергнуть ранее полученные выводы.

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Кого касается норма, кого могут признать годной к военной службе и какие есть нюансы, рассказала адвокат Елена Воронкова в комментарии РБК-Украина.

Кого касается норма пересмотра инвалидности

Как подчеркнула правозащитница, норма касается всех мужчин в возрасте от 25 до 50 лет, которым после 24 февраля 2022 впервые установлена инвалидность II и III групп.

Если инвалидность такого лица не будет подтверждена комиссией после пересмотра, то мужчина может быть признан годным к военной службе.

Кто не обязан повторно проходить ВВК

Новое правило не касается тех мужчин, кому инвалидность II и III групп установлена:

  • в порядке повышения/уменьшения группы инвалидности;
  • из-за последствий заболеваний, ранений, полученных при защите Отечества;
  • из-за отсутствия конечности, кистей, стоп, одного из четных органов;
  • из-за наличия онкологического заболевания;
  • из-за интеллектуальных нарушений;
  • из-за психических расстройств;
  • из-за церебрального паралича или другого паралитического синдрома.

Также повторно военно-врачебную комиссию не нужно проходить тем, кто имеет инвалидность с детства.

 

Кто из мужчин с инвалидностью может быть признан годным к военной службе в рядах ВСУ
Военнообязанный мужчина проходит ВВК. Фото: armyinform.com.ua

Кого еще могут признать годным к военной службе

Как подчеркнула Елена Воронкова, со вступлением в силу новых законов и постановлений, прохождение военно-врачебной комиссии стало намного жестче. В частности, обновлено расписание болезней, которое можно найти в положении №402 Министерства обороны.

"Уже неоднократно обнаруживали, что при любом намеке на несоответствие диагноза или альтернативной трактовке диагноза лицо автоматически признают "пригодным" к прохождению военной службы", — говорит адвокат.

Также она добавила, поскольку в Украине больше не существует такого статуса как "ограниченно пригодный", определенный процент лиц, которые сейчас непригодны к военной службе, могут быть признаны пригодными, но с ограничениями из-за состояния здоровья.

В то же время, отметила она, новая норма делает невозможным коррупцию.

"Если посмотреть на формулировку, с которой пересмотр вводят в действие, можем увидеть, что его проводят не только с целью увеличения военнообязанных, но и с целью проверки органов и должностных лиц, проводящих эти пересмотры", — объясняет правовед.

Ранее мы писали, что некоторых мужчин в Украине освободили от прохождения ВВК.

Напомним, мы информировали, как можно обжаловать решение ВВК

Также мы сообщали, придут ли в Резерв+ электронные повестки и направления на ВВК.

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