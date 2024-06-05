Мобилизация мужчин с пороками развития — в ТЦК объяснили, кого могут призвать

Украинцев с пороками развития могут мобилизовать в армию — заявление ТЦК
Недавно сетью распространился скандал — в Одессе парня с пороками сердца и олигофренией (форма умственного и психического недоразвития) задержали и доставили в сборный пункт. А ВВК признала его пригодным к военной службе.
Соответственно, у украинцев появились вопросы, насколько такие действия были законны и можно ли вообще мобилизовать в армию человека, имеющего пороки развития. Разъяснения предоставили в Одесском ТЦК и СП на официальной странице в соцсети.
Могут ли мобилизовать с пороками развития
Так, по заявлению представителей ТЦК, согласно действующим нормативным актам, в частности, приказу Минобороны № 262 от 27.04.2024, граждан, имеющих диагноз "олигофрения легкой степени", действительно могут признать пригодными к военной службе в тыловых частях обеспечения.
При этом в ТЦК отметили, что в этом конкретном случае, который произошел в Одессе, у парня отсутствовали какие-либо медицинские документы, подтверждающие диагноз.
"Парень прошел военно-врачебную комиссию согласно установленному порядку и был определен пригодным к прохождению службы. Все процедуры проходили в соответствии с законодательством, регламентирующим порядок прохождения медицинских осмотров во время мобилизации", — заявили в Одесском ТЦК и СП.
Таким образом, в этом случае военнослужащие действовали в пределах правового поля и проведение медицинского осмотра отвечало установленным требованиям.
"Просим граждан внимательно относиться к своим документам и ответственно подходить к исполнению своих обязанностей в период военного положения", — подытожили в ТЦК.
Следует заметить, что ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявлял, что люди с легкой умственной отсталостью могут выполнять в армии вспомогательные задачи. А в каждом конкретном случае командир или руководитель будет принимать решения, какие задачи можно поручить.
Чиновник заверил, что, если бы существовали определенные риски в отношении таких людей, они бы попали в категорию "непригодные".
"Если сейчас он попал в категории "пригодные", то есть определенные вещи, которые можно поручить делать этому человеку для того, чтобы он был в помощь команде. Мы говорим о том, что даже в медицинской сфере есть люди, которые нужны в помощи,"что-то сделать — и убрать, и поднести, и передать", — заявил министр.
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