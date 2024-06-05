Мобілізація чоловіків з вадами розвитку — у ТЦК пояснили, кого можуть призвати

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

Нещодавно мережею поширився скандал — в Одесі хлопця з вадами серця та олігофренією ( форма розумового і психічного недорозвинення) затримали та доставили до збірного пункту. А ВЛК визнала його придатним до військової служби.

Відповідно у українців з'явилися питання, наскільки такі дії були законні та чи можна взагалі мобілізувати до війська людину, яка має вади розвитку. Роз'яснення надали в Одеському ТЦК та СП на офіційній сторінці у соцмережі.

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Так, за заявою представників ТЦК, відповідно до чинних нормативних актів, зокрема наказу Міноборони № 262 від 27.04.2024, громадяни, які мають діагноз "олігофренія легкого ступеня", дійсно можуть бути визнані придатними до військової служби у тилових частинах забезпечення.

При цьому у ТЦК зазначили, що в цьому конкретному випадку, який стався в Одесі, у хлопця були відсутні будь-які медичні документи, які підтверджували діагноз.

"Хлопець пройшов військово-лікарську комісію згідно з установленим порядком і був визначений придатним до проходження служби. Усі процедури відбувалися відповідно до законодавства, яке регламентує порядок проходження медичних оглядів під час мобілізації", — заявили в Одеському ТЦК та СП.

Таким чином у цьому випадку, військовослужбовці діяли в межах правового поля й проведення медичного огляду відповідало встановленим вимогам.

"Просимо громадян уважно ставитися до своїх документів та відповідально підходити до виконання своїх обов’язків у період воєнного стану", — підсумували у ТЦК.

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

Варто зауважити, що раніше міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявляв, що особи з легкою розумовою відсталістю можуть виконувати в армії допоміжні завдання. А в кожному конкретному випадку командир або керівник ухвалюватиме рішення, які саме завдання можна доручити.

Чиновник запевнив, що, якби існували певні ризики щодо таких людей, вони потрапили б у категорію "непридатні".

"Якщо зараз вона потрапила в категорії "придатні", то є певні речі, які можна доручити робити цій людині для того, щоб вона була в допомогу команді. Ми говоримо про те, що навіть у медичній сфері є люди, які потрібні в допомозі, щось зробити — і прибрати, і піднести, і передати", — заявив міністр.

Раніше ми повідомляли, що у червні діятимуть нові правила ВЛК.

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