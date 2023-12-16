Умеров хочет большего содействия мобилизации от местных властей

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что ожидает большего содействия мобилизации от местных властей. По его словам, украинцы должны быть обучены и подготовлены.

Об этом Рустем Умеров сказал на заседании Конгресса местных и региональных властей, передает "Украинская правда".

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Умеров заявил, что власти должны изменить подходы к подготовке военнообязанных к военной службе и населению к национальному сопротивлению.

"Все наши люди должны быть обучены и подготовлены. Ожидаем от органов местного самоуправления еще большего содействия мобилизационной работе", — добавил министр обороны.

Напомним, командир 1-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Петр Горбатенко с позывным "Ролло" ответил на вопрос о том, какие изменения должны провести в правилах мобилизации в Украине. По его мнению, такая процедура должна быть более жесткой.

Также мы писали, что народные депутаты Украины работают над большим законопроектом о мобилизации, в котором планируют в частности прописать нормы призыва в ВСУ студентов, ученых и работников сферы образования, которые работают не на полную ставку.

Добавим, министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что председатель поселкового совета имеет право подписывать повестки. Также он может лично их формировать.