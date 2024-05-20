Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Кабмин официально разрешил ТЦК проверять еще один документ у украинцев — о чем речь arrow

Кабмин официально разрешил ТЦК проверять еще один документ у украинцев — о чем речь

20 мая 2024 20:02
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — ТЦК официально разрешили проверять еще один документ
Набор добровольцев в "Гвардию наступления". Фото: ngu.gov.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине вступил в силу новый закон, предусматривающий усиление мобилизационных процессов. Он предоставляет ТЦК право осуществлять проверку военно-учетных документов граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Кроме того, Кабинет министров Украины предоставил работникам ТЦК дополнительные полномочия — они будут проверять у военнообязанных мужчин еще один вид документов.

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 16 мая 2024 г. №558 об изменениях в Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Читайте также:

Следовательно, согласно вышеуказанному документу, сотрудники ТЦК и СП, кроме оформления в установленном порядке отсрочки для военнообязанных и резервистов во время мобилизации и в особый период и военное время, имеют право проверять основания предоставления отсрочки.

 

Мобилизация в Украине — ТЦК официально разрешили проверять еще один документ
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

Как известно, все основания для отсрочки от призыва в ряды ВСУ должны быть подтверждены документально. Это могут быть следующие виды документов:

  • для забронированных лиц — выписка из решения о бронировании по форме в соответствии с приложением 3 постановления Кабмина №76 от 27 января 2023 года с места работы;
  • для получающих образование — справка о состоянии обучения в соответствующем вузе или научном учреждении, студенческий билет и т.п.;
  • для непригодных по состоянию здоровья — справка о медосмотре, заключение ВВК, справка МСЭК или документы, подтверждающие инвалидность;
  • для мужчин, имеющих отсрочку по семейным обстоятельствам — справка о составе семьи, свидетельство о браке, свидетельство о рождении ребенка (детей), справка об инвалидности члена семьи.

Следует добавить, что работники ТЦК также должны в местных госадминистрациях, других государственных органах, органах местного самоуправления, на предприятиях, в учебных заведения осуществлять контроль:

  • за проведением военного учета призывников, военнообязанных и резервистов;
  • за проведением бронирования военнообязанных.

Раньше мы писали, когда в Украине повестки начнут рассылать по почте.

Напомним, мы сообщали, что в Украине вместо военного билета введут QR-код.

Также мы информировали, будут ли повестки посылать на электронную почту и в приложение "Резерв+".

война
мобилизация
документы
ТЦК и СП
военнообязанные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина

07:36 Зачем приходить голышом — эксперты раскритиковали главный тренд Met Gala 2024