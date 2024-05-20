Мобилизация в Украине — ТЦК официально разрешили проверять еще один документ

Набор добровольцев в "Гвардию наступления". Фото: ngu.gov.ua

В Украине вступил в силу новый закон, предусматривающий усиление мобилизационных процессов. Он предоставляет ТЦК право осуществлять проверку военно-учетных документов граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Кроме того, Кабинет министров Украины предоставил работникам ТЦК дополнительные полномочия — они будут проверять у военнообязанных мужчин еще один вид документов.

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 16 мая 2024 г. №558 об изменениях в Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

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Следовательно, согласно вышеуказанному документу, сотрудники ТЦК и СП, кроме оформления в установленном порядке отсрочки для военнообязанных и резервистов во время мобилизации и в особый период и военное время, имеют право проверять основания предоставления отсрочки.

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

Как известно, все основания для отсрочки от призыва в ряды ВСУ должны быть подтверждены документально. Это могут быть следующие виды документов:

для забронированных лиц — выписка из решения о бронировании по форме в соответствии с приложением 3 постановления Кабмина №76 от 27 января 2023 года с места работы;

для получающих образование — справка о состоянии обучения в соответствующем вузе или научном учреждении, студенческий билет и т.п.;

для непригодных по состоянию здоровья — справка о медосмотре, заключение ВВК, справка МСЭК или документы, подтверждающие инвалидность;

для мужчин, имеющих отсрочку по семейным обстоятельствам — справка о составе семьи, свидетельство о браке, свидетельство о рождении ребенка (детей), справка об инвалидности члена семьи.

Следует добавить, что работники ТЦК также должны в местных госадминистрациях, других государственных органах, органах местного самоуправления, на предприятиях, в учебных заведения осуществлять контроль:

за проведением военного учета призывников, военнообязанных и резервистов;

за проведением бронирования военнообязанных.

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