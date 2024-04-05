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Всех украинских водителей внесут в реестр военнообязанных — что известно

5 апреля 2024 18:40
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — данные водителей внесут в реестр военнообязанных
Проверка документов военнообязанного на блокпосту. Фото: 72 ОМбр/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Из-за полномасштабной войны, которую начала страна-оккупант россия, в Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В этот период призыву в ВСУ подлежат военнообязанные мужчины. Если раньше вся информация о таких гражданах хранилась преимущественно в бумажных карточках в ТЦК, то единственный электронный реестр "Оберіг" позволил цифровизировать этот процесс. Он содержит практически всю информацию о призывниках, военнообязанных и резервистах.

В частности, в базу внесена информация о водителях. Что об этом известно, рассказываем далее в материале.

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Так, прежде всего, следует отметить, что в начале апреля текущего года президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий Закон 3549-ІХ о цифровизации военного учета и внедрении Электронного кабинета военнообязанного.

Документ предусматривает, что идентификация военнообязанных граждан и оформление документов военного учета теперь будет осуществляться с использованием средств Единого электронного реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг". Согласие лиц на обработку их персональных данных для целей Реестра не требуется.

В реестр военнообязанных внесут разные персональные данные украинцев, в том числе реквизиты водительских удостоверений.

В частности, в "Оберіг" попадет информация о:

  • серии водительского удостоверения военнообязанного (если, конечно, у него есть водительское удостоверение);
  • номер водительского удостоверения;
  • дата выдачи;
  • орган, выдавший документ;
  • срок действия;
  • категория ТС.

Таким образом, информация о военнообязанном будет появляться в Реестре сразу после того, как он сдаст экзамены на получение водительского удостоверения и получит его. Все украинские водители, которые являются призывниками, военнообязанными или резервистами, попадут в реестр военнообязанных.

Добавим, что в общей сложности в "Оберіг" будет 33 категории персональных данных, начиная от ФИО и заканчивая сведениями о владении иностранными языками.

 

Ранее мы писали, как влияет база уклонистовАрмор на переоформление авто и недвижимости.

Напомним, мы сообщали, какие данные об украинцах будет собирать электронный реестр военнообязанного.

Также мы информировали, что в Минобороны рассказали о преимуществах смарт-мобилизации.

война
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