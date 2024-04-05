Мобилизация в Украине — данные водителей внесут в реестр военнообязанных

Проверка документов военнообязанного на блокпосту. Фото: 72 ОМбр/Facebook

Из-за полномасштабной войны, которую начала страна-оккупант россия, в Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В этот период призыву в ВСУ подлежат военнообязанные мужчины. Если раньше вся информация о таких гражданах хранилась преимущественно в бумажных карточках в ТЦК, то единственный электронный реестр "Оберіг" позволил цифровизировать этот процесс. Он содержит практически всю информацию о призывниках, военнообязанных и резервистах.

В частности, в базу внесена информация о водителях. Что об этом известно, рассказываем далее в материале.

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Так, прежде всего, следует отметить, что в начале апреля текущего года президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий Закон 3549-ІХ о цифровизации военного учета и внедрении Электронного кабинета военнообязанного.

Документ предусматривает, что идентификация военнообязанных граждан и оформление документов военного учета теперь будет осуществляться с использованием средств Единого электронного реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг". Согласие лиц на обработку их персональных данных для целей Реестра не требуется.

В реестр военнообязанных внесут разные персональные данные украинцев, в том числе реквизиты водительских удостоверений.

В частности, в "Оберіг" попадет информация о:

серии водительского удостоверения военнообязанного (если, конечно, у него есть водительское удостоверение);

номер водительского удостоверения;

дата выдачи;

орган, выдавший документ;

срок действия;

категория ТС.

Таким образом, информация о военнообязанном будет появляться в Реестре сразу после того, как он сдаст экзамены на получение водительского удостоверения и получит его. Все украинские водители, которые являются призывниками, военнообязанными или резервистами, попадут в реестр военнообязанных.

Добавим, что в общей сложности в "Оберіг" будет 33 категории персональных данных, начиная от ФИО и заканчивая сведениями о владении иностранными языками.

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