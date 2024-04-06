В электронный реестр военнообязанных планируют добавить всех граждан, включая женщин — детали
В Украине идет общая мобилизация в ряды войска. Так, в электронный реестр военнообязанных хотят включить не только мужчин, но и женщин в возрасте от 18 до 60 лет.
Об этом говорится в тексте законопроекта, который подписал Президент Украины Владимир Зеленский.
Военный учет в Украине
В статье 13 закона прописана норма относительно того, что органы государственной власти представляют данные в реестр обо всех гражданах Украины в возрасте от 18 до 60 лет.
Таким образом, к списку военнообязанных прибавят, в частности, и всех женщин этого возраста.
Однако дальше речь идет о том, что операторы реестра: Минобороны, Генштаб ВСУ, СБУ, Служба внешней разведки — будут удалять данные о гражданах, которые не являются военнообязанными.
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Также если у гражданина возникают определенные вопросы или трудности по прохождению ВВК, он может обратиться за помощью на горячую линию.
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