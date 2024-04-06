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В электронный реестр военнообязанных планируют добавить всех граждан, включая женщин — детали

6 апреля 2024 22:55
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
В электронный реестр военнообязанных планируют добавить всех граждан, включая женщин — детали
Военная женщина. Иллюстративное фото: Facebook/NATO
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине идет общая мобилизация в ряды войска. Так, в электронный реестр военнообязанных хотят включить не только мужчин, но и женщин в возрасте от 18 до 60 лет.

Об этом говорится в тексте законопроекта, который подписал Президент Украины Владимир Зеленский.

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В статье 13 закона прописана норма относительно того, что органы государственной власти представляют данные в реестр обо всех гражданах Украины в возрасте от 18 до 60 лет.

Таким образом, к списку военнообязанных прибавят, в частности, и всех женщин этого возраста.

Однако дальше речь идет о том, что операторы реестра: Минобороны, Генштаб ВСУ, СБУ, Служба внешней разведки — будут удалять данные о гражданах, которые не являются военнообязанными.

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Скриншот текста законопроекта

Ранее мы писали, имеют ли право работники ТЦК вручить повестку лицу, которое только что уволилось со срочной службы.

Также если у гражданина возникают определенные вопросы или трудности по прохождению ВВК, он может обратиться за помощью на горячую линию.

Кроме того, нардеп Максим Бужанский объяснил, что грозит уклонистам, которые отказываются пройти медосмотр.

женщины
военный призыв
военный учет
мобилизация
повестки
война в Украине

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