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В Минобороны изменили правила бронирования чиновников от мобилизации — кто из нардепов будет служить

3 мая 2024 23:04
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Илья Рябинин
редактор
В Минобороны изменили правила бронирования чиновников от мобилизации — кто из нардепов будет служить
Народные депутаты. Фото иллюстративное: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Министерстве обороны Украины изменились правила бронирования чиновников от мобилизации. Изменения не коснулись только силовиков, правоохранителей, судей и других госслужащих.

Об этом заявил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

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По словам Лазуткина, список еще не окончательный.

"Сейчас будут забронированы государственные служащие категории А — главы поселковых и городских советов, то есть люди, которые возглавляют структуры и являются председателями государственных органов и органов местного самоуправления", — заявил он.

При этом он отметил, что категории Б и В – те, кого будут бронировать на 50%.

"Это люди, которые возглавляют определенные департаменты или подразделения, и они могут быть мобилизованными. Ну а категория В — это уже исполнители", — пояснил спикер Минобороны.

Также он добавил, что отсрочку будут:

  • работники руководящих органов государственного управления;
  • судьи;
  • полицейские;
  • силовики национальной гвардии;
  • а также люди, вовлеченные в киберзащиту.

Напомним, новый закон о мобилизации содержит множество поправок и изменений для военнообязанных. Мы уже рассказывали о том, при каких условиях преподаватели могут получить отсрочку от службы.

Также отсрочку на два месяца могут получить граждане, если они добровольно мобилизуются.

Верховная Рада
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Украина
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бронирование
Бронь от мобилизации

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