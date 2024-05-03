В Минобороны изменили правила бронирования чиновников от мобилизации — кто из нардепов будет служить
В Министерстве обороны Украины изменились правила бронирования чиновников от мобилизации. Изменения не коснулись только силовиков, правоохранителей, судей и других госслужащих.
Об этом заявил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.
Кто из нардепов избежит мобилизации
По словам Лазуткина, список еще не окончательный.
"Сейчас будут забронированы государственные служащие категории А — главы поселковых и городских советов, то есть люди, которые возглавляют структуры и являются председателями государственных органов и органов местного самоуправления", — заявил он.
При этом он отметил, что категории Б и В – те, кого будут бронировать на 50%.
"Это люди, которые возглавляют определенные департаменты или подразделения, и они могут быть мобилизованными. Ну а категория В — это уже исполнители", — пояснил спикер Минобороны.
Также он добавил, что отсрочку будут:
- работники руководящих органов государственного управления;
- судьи;
- полицейские;
- силовики национальной гвардии;
- а также люди, вовлеченные в киберзащиту.
Напомним, новый закон о мобилизации содержит множество поправок и изменений для военнообязанных. Мы уже рассказывали о том, при каких условиях преподаватели могут получить отсрочку от службы.
Также отсрочку на два месяца могут получить граждане, если они добровольно мобилизуются.
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