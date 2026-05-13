В приложении "Армия+" запустили курс "Адаптация рекрута"

Военный держит смартфон с открытым приложением "Армия+". Фото иллюстративное: armyinform.com

Министерство обороны Украины запустило новый курс "Адаптация рекрута". Пройти обучение можно в приложении "Армия+". Курс рассчитан на тех, кто только что присоединился к армии.

Об этом во вторник, 12 мая, сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Новини.LIVE.

Курс "Адаптация рекрута"

"Самое главное в новом курсе — это переход от сухой теории к ответам на важные вопросы: как получить выплаты, куда обращаться в случае нарушения прав и как выжить психологически в условиях первых недель службы", — отметили в оборонном ведомстве.

Курс состоит из четырех модулей:

права военнослужащего, документы, выплаты и социальные гарантии;

взаимодействие с командованием и служба в подразделении:

психологическая адаптация, преодоление стресса и командное взаимодействие;

информационная безопасность и базовые правила ведения боевых действий.

В основе обучения практические советы, которые пригодятся бойцам на службе.

Курс создало Министерство обороны. Также к разработке учебной программы присоединились боевые офицеры, правоведы, психологи, представители Правозащитного центра "Принцип", Военной школы "Боривитер", Хорунжей службы 12-й бригады спецназначения Нацгвардии Украины "Азов", общественной организации Frontline Reforms.

Инициаторами создания курса стали Офис Военного омбудсмена и Генштаб ВСУ.

На данный момент в приложении "Армия+" есть десятки курсов. Среди наиболее популярных: "Общая подготовка", "Быт в полевых условиях", "Тактическая медицина".

"Запуск курса "Адаптация рекрута " — это еще один шаг, чтобы военные с первых дней службы имели четкое понимание процессов, своих прав и возможностей", — отметили в Минобороны.

