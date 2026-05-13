В застосунку "Армія+" запустили курс "Адаптація рекрута"

Військовий тримає смартфон із відкритим застосунком "Армія+". Фото ілюстративне.

Міністерство оборони України запустило новий курс "Адапція рекрута". Пройти навчання можна в застосунку "Армія+". Курс розрахований на тих, хто щойно долучився до війська.

Про це у вівторок, 12 травня, повідомили в Міністерстві оборони України, передає Новини.LIVE.

Курс "Адаптація рекрута"

"Найголовніше в новому курсі — це перехід від сухої теорії до відповідей на важливі питання: як отримати виплати, куди звертатися в разі порушення прав і як вижити психологічно в умовах перших тижнів службів", — зазначили в оборонному відомстві.

Курс складається з чотирьох модулів:

права військовослужбовця, документи, виплати та соціальні гарантії;

взаємодія з командуванням і служба в підрозділі:

психологічна адаптація, подолання стресу і командна взаємодія;

інформаційна безпека та базові правила ведення бойових дій.

В основі навчання практичні поради, які стануть бійцям у пригоді на службі.

Курс створило Міністерство оборони. Також до розробки навчальної програми долучилися бойові офіцери, правознавці, психологи, представники Правозахисного центру "Принцип", Військової школи "Боривітер", Хорунжої служби 12-ї бригади спецпризначення Нацгвардії України "Азов", громадської організації Frontline Reforms.

Ініціаторами створення курсу стали Офіс Військового омбудсмена та Генштаб ЗСУ.

Наразі в застосунку "Армія+" є десятки курсів. Серед найбільш популярних: "Загальна підготовка", "Побут у польових умовах", "Тактична медицина".

"Запуск курсу "Адаптація рекрута" — це ще один крок, щоб військові з перших днів служби мали чітке розуміння процесів, своїх прав і можливостей", — наголосили в Міноборони.

