У уклонистов могут отбирать жилье за долги, но есть вещи, которые запрещают изымать — список Минюста

У уклонистов могут отбирать жилье. Фото иллюстративное: Lexinform

Уже 18 мая вступит в силу закон о мобилизации. На фоне заявлений о штрафах для уклонистов в случае отказа от мобилизации и обновления данных в ТЦК, стал известен перечень вещей, которые нельзя изымать у украинских граждан из-за неуплаты штрафа.

Об этом информирует пресс-служба Министерства юстиции Украины.

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Как сообщается, не будут изымать принадлежащее должнику-физлицу имущество, необходимое для него, членов его семьи, и лиц, находящихся на его иждивении. Такими вещами выступают:

Предметы ежедневного бытового личного потребления для ежедневных физиологических и гигиенических нужд (посуда, постельное белье, средства гигиены);

вещи индивидуального пользования (одежда, обувь, все детские вещи);

Лекарственные средства, очки и другие изделия медицинского назначения, необходимые должнику, членам его семьи и находящимся на его содержании лицам по медицинским показаниям;

Мебель — по одной кровати и стулу на каждого человека, один стол, один шкаф на семью;

Один холодильник на семью;

Один телевизор, персональный компьютер на семью, один мобильный телефон — на каждого человека;

Запас питьевой воды, пищевые продукты, необходимые для личного потребления в расчете на три месяца или деньги, необходимые для их приобретения из расчета трехкратного размера минимальной заработной платы, действующей на день обращения взыскания, на каждого человека;

Имущество, необходимое для отправки религиозных культов и ритуальных обрядов должником, профессиональных занятий, если оно является единственным источником дохода, орудия личного кустарного и ремесленного труда, книги;

Топливо, необходимое для приготовления пищи и отопления жилого помещения в течение отопительного сезона;

Используемые для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью, племенной, молочный и рабочий скот (по одной единице), кролики (две пары), птица (пять штук), корма, необходимые для их содержания до выгона на пастбища;

Семена, необходимые для очередного посева, и несобранный урожай — у лиц, занимающихся индивидуальным сельским хозяйством (кроме земельных участков, на которые наложено взыскание);

Сельскохозяйственный инвентарь — у лиц, занимающихся индивидуальным сельским хозяйством;

вспомогательные средства реабилитации, обеспечивающие компенсацию или устранение устойчивых ограничений жизнедеятельности людей с инвалидностью и других категорий лиц, автомобиль, которым в соответствии с законом по медицинским показаниям обеспечен человек с инвалидностью безвозмездно или на льготных условиях;

Призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, которыми награжден должник.

Также на семью должен быть один компьютер, телевизор, холодильник, стол и шкаф. В то же время, в перечне нет автомобилей и земельных участков, поэтому их могут арестовать.

В случае, если задолженность не превышает 20 размеров минимальной заработной платы (на 01.01.2024 — 142 000 грн), арест единого жилья должника и земельного участка, на котором расположено такое жилье, не производится. Тогда исполнитель должен принять меры для исполнения решения за счет другого имущества должника.

Напомним, ранее мы писали, что работодателей обяжут обеспечивать вручение повесток.

В то же время в Верховной Раде объяснили, как штрафы будут способствовать мобилизации, а адвокат Олег Горбачев рассказал, какими способами правительство будет заставлять граждан являться в ТЦК, и что будет после штрафа в 25 тыс. грн за уклонение от мобилизации.