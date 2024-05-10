В Украине из-за мобилизации стремительно выросло количество аспирантов

Студенты-выпускники ХНУ им. В. Каразина. Фото иллюстративное: УНИАН

Из-за мобилизации в Украине возросло количество желающих мужчин от 25 лет поступить в аспирантуру, избежав мобилизации. Особенно широко эта тенденция наблюдается среди числа контрактников за последние два года.

Об этом говорится в материале "Слово и дело".

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Резкое увеличение мужчин, желающих поступить в аспирантуру, наблюдается именно на дневной форме обучения, по сравнению с заочной и вечерней формами. На контракте прирост самый большой. Вероятно, потому, что отбор на контракт не так суров, как на бюджет.

Статистика прироста аспирантов. Источник: Слово и дело

Как можно видеть, в 2021 году из 7656 мужчин-аспирантов была примерно треть — 2554.

В 2022 году ситуация начала стремительно меняться — в украинские вузы поступили в аспирантуру 15 072 человека, из которых — 9725 мужчин. В прошлом году цифры выросли еще больше — в аспирантуру приняли 18 835 человек, среди которых — 13 594 мужчин.

Заметим, что три года назад на бюджет в аспирантуру поступило 3263 человека, и только 651 мужчина. В 2022 году бюджетников было 3304, из которых — 1303 мужчины, то есть треть. В прошлом году среди всех бюджетников-аспирантов 25-летних мужчин уже было более половины.

У контрактников цифры еще более интересные. В 2021 году из 1559 аспирантов, 721 мужчина. В 2022 году поступили 9594 аспиранта, причем 7446 — мужчины призывного возраста. В прошлом году на аспирантуру на контракт было зачислено 13 708 человек, из которых 11 246 мужчин в возрасте от 25 лет.

Напомним, мы писали о возрастных ограничениях для мобилизации по новому закону. Кроме того, изменятся и правила проверки со стороны работников ТЦК. У некоторых категорий все же будет отсрочка — правительство расширило перечень профессий, работников которых не будут призывать.