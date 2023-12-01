Смена правил мобилизации — к чему следует готовиться украинцам

Украинские военнослужащие на военных учениях в Житомирской области. Фото: Olga Ivashchenko/Reuters

Почти два года в Украине идет полномасштабная война, которую начала страна-оккупант россия. Весь этот период военнообязанных мужчин призывают на военную службу. При этом власти регулярно обновляют нормы и правила мобилизации. В этот раз в стране готовят кардинальные изменения, чтобы сохранить боеспособность.

Анонсировал нововведение секретарь СНБО Алексей Данилов. Об этом он сообщил в комментарии газете The Guardian.

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Первое, что хотят ввести, позволить каждому мобилизованному делать то, что он умеет лучше всего. То есть, если человек, например, профессиональный автослесарь, эффективнее будет привлечь его к ремонту авто для военных, чем отправлять в штурмовую бригаду.

Таким образом, в Украине будет активно развиваться рекрутинг. Такие коммерческие компании должны способствовать проведению более целенаправленного призыва и пополнения рядов призывников.

Именно рекрутинговые компании будут гарантировать призывникам, что они будут выполнять те роли, которые отвечают их навыкам, а не просто отправляться на фронт в неизвестность.

"Мобилизация станет более гибкой, будут объявлены те специальности, которые нужны, и люди будут заявляться на конкретную должность. К примеру, им нужны сварщики или слесари и так далее", — пояснил Данилов.

Он добавил, что изменения в мобилизации, в частности, будут связаны с привлечением к призыву двух крупнейших в Украине рекрутинговых компаний. Они приобщатся к поиску людей с конкретными навыками, которые найдут применение на фронте.

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: пресс-служба "Слуги народа"

В свою очередь, народный депутат, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в комментарии Oboz.ua рассказал, что Верховная Рада готовит новый крупный законопроект. Над ним парламентарии работают уже несколько месяцев. Он должен помочь ликвидировать конфликтные ситуации, которые происходят во время вручений повесток, а также расширит полномочия ТЦК и СП.

То есть речь идет о том, что сотрудники территориальных центров будут иметь законное право останавливать военнообязанного, просить предоставить документы, удостоверяющие личность. Ведь пока у них таких полномочий нет.

По словам Вениславского, еще одно вероятное новшество в вопросах мобилизации — изменение порядка предоставления отсрочки от призыва лицам, получающим высшее образование. Желающих учиться во время действия военного положения увеличилось в два-три раза, в то же время существует много злоупотреблений и именно их нардепы планируют убрать. Так, изменения в законодательстве устранят возможность избежать призыва путем получения второго, третьего высшего образования.

Будет вопрос нормирования прохождения ВВК и прохождения службы тех людей, которые либо пришли ограниченно пригодными, либо стали в процессе службы ограниченно пригодными.

Парламентарий возлагает большие надежды на то, что рассмотрение законопроекта в первом чтении начнется уже в начале декабря 2023 года. Хотя в документе есть еще определенные моменты, с которыми не все соглашаются.

Член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский. Фото: РБК-Украина

Более подробно о том, какие именно изменения принесет новый законопроект, который готовит Верховная Рада, рассказала депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая.

Так, должен расшириться перечень лиц, принимаемых на военный учет:

которые до обретения гражданства Украины прошли военную службу в других государствах;

которые были осуждены за совершение уголовного преступления к лишению свободы, ограничению свободы, в том числе с освобождением от отбывания наказания;

которым по окончании учреждений высшего образования присвоены военные (специальные) звания офицерского (среднего начальствующего) состава или, получившие воинские звания офицерского состава после прохождения военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса.

Будут согласованы следующие вопросы, связанные с мобилизацией, военным учетом:

отменяется запрет на предоставление сведений о регистрации места жительства или пребывания призывниками, военнообязанными и резервистами при заключении трудового договора;

будут уточнены обязанности местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций по мобилизации, а именно осуществлять и обеспечивать оповещение и прибытие граждан в ТЦК и СП;

будут уточнены порядок прибытия военнообязанных и резервистов в ТЦК и СП во время мобилизации, в частности, из совместного распоряжения руководителя местной государственной администрации (военной, военно-гражданской) и руководителя ТЦК и СП или распоряжения руководителя ТЦК и СП;

будут предоставлены полномочия Кабинету министров Украины утверждать Порядок организации проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период на замену внутренним директивным документам Вооруженных Сил Украины;

будет введен отдельный военный учет военнообязанных и резервистов разведывательного органа Министерства обороны Украины и предоставляется право этому органу призывать на военную службу по мобилизации военнообязанных и резервистов, проходивших военную службу в разведывательном органе.

Ранее мы писали, что в Раде зарегистрировали новый законопроект о демобилизации военных.

Напомним, мы сообщали, что в ВСУ предлагают использовать реестр избирателей для мобилизации.

Также мы рассказывали, кто из украинских мужчин может лишиться отсрочки от мобилизации.