Военный учет в Украине — данные военнообязанных будут проверять по-новому

В Украине будут по-новому проверять данные военнообязанных — что изменится
В Украине введут некоторые изменения в ведения военного учета, чтобы сделать его более эффективным. Экспериментальный проект будет направлен на усовершенствование проверки данных призывников, военнообязанных и резервистов.
Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.
По его словам, правительство поддержало инициативу, предложенную следующими ведомствами:
- Министерством обороны;
- Министерством внутренних дел;
- Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;
- Государственной миграционной службой;
- Государственной пограничной службой;
- Генеральным штабом ВСУ.
Механизм внедрения нового порядка проверки данных призывников, военнообязанных и резервистов уже утвержден Кабмином.
Речь идет о проекте, который предусматривает введение нового порядка проверки данных уже в текущем году, что, по словам Мельничука, Кабмин уже утвердил.
Порядок, в частности, определяет механизм реализации проекта по автоматической верификации и проверки сведений призывников, военнообязанных и резервистов путем электронного информационного взаимодействия между национальными электронными информационными ресурсами в целях национальной безопасности и обороны Украины.
То есть это должно быть совершенное электронное взаимодействие между разными государственными реестрами. Благодаря этому станет возможным оперативно сверять информацию о военнообязанных и быстро выявлять разногласия в данных.
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