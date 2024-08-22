Военный учет в Украине — данные военнообязанных будут проверять по-новому

Военнообязанные мужчины в ТЦК и СП. Фото: АрміяInform

В Украине введут некоторые изменения в ведения военного учета, чтобы сделать его более эффективным. Экспериментальный проект будет направлен на усовершенствование проверки данных призывников, военнообязанных и резервистов.

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Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

По его словам, правительство поддержало инициативу, предложенную следующими ведомствами:

Министерством обороны;

Министерством внутренних дел;

Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;

Государственной миграционной службой;

Государственной пограничной службой;

Генеральным штабом ВСУ.

Механизм внедрения нового порядка проверки данных призывников, военнообязанных и резервистов уже утвержден Кабмином.

Речь идет о проекте, который предусматривает введение нового порядка проверки данных уже в текущем году, что, по словам Мельничука, Кабмин уже утвердил.

Порядок, в частности, определяет механизм реализации проекта по автоматической верификации и проверки сведений призывников, военнообязанных и резервистов путем электронного информационного взаимодействия между национальными электронными информационными ресурсами в целях национальной безопасности и обороны Украины.

То есть это должно быть совершенное электронное взаимодействие между разными государственными реестрами. Благодаря этому станет возможным оперативно сверять информацию о военнообязанных и быстро выявлять разногласия в данных.

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