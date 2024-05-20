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В Украине повестки начнут рассылать по почте — стало известно когда

20 мая 2024 17:11
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
В Украине повестки начнут рассылать по почте — стало известно когда
Вручение повестки. Фото: Суспільне
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Кабмин утвердил порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации. Повестки в Территориальные центры комплектования начнут отправлять по почте с 18 июля. Именно тогда проходит 60 дней после вступления в силу закона о мобилизации, отведенных на обновление военно-учетных данных.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №560 от 16 мая 2024 года "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период".

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постановление Кабмина о повестках
Отрывок из постановления Кабмина. Фото: скриншот

Порядок вручения повесток — что предусматривает постановление Кабмина

Отмечается, что повестка о вызове резервиста или военнообязанного ТЦК и СП может быть направлена указанными органами военного управления средствами почтовой связи рекомендованным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в адрес его места жительства. Это осуществляется по истечении 60 дней, отведенных законодательством на уточнение своих учетных данных. Речь идет в том числе об адресе места жительства.

"В случае неуточнения в течение 60 дней резервистом или военнообязанным своего адреса места жительства повестка направляется в его адрес зарегистрированного/задекларированного места жительства", — говорится в постановлении.

Она направляется адресату не позднее, чем в течение следующего дня после подписи повестки соответствующим руководителем. При этом день явки по вызову определяется не ранее 14 дней со дня отправки повестки.

Напомним, недавно в Украине запустили приложение для обновления данных военнообязанными. На 20 мая уже более 260 тысяч граждан обновили свои данные через мобильное приложение "Резерв+".

К слову, военнообязанные смогут сгенерировать QR-код после получения штрих-кода от ТЦК и СП, который можно будет носить с собой вместо военного билета. Система будет работать по аналогии с COVID-сертификатом.

Также мы писали о том, что в Кабмине было принято постановление, что работодатели смогут вручать повестки своим работникам.

Кабинет министров
закон
военный призыв
почта
военный учет
мобилизация
повестки
ТЦК и СП

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