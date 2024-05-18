Закон о мобилизации вступил в силу — главные изменения

Украинские военные. Фото: Минобороны

В Украине в субботу, 18 мая, вступил в силу закон о мобилизации. Верховная Рада приняла его в апреле, после чего документ подписал президент Владимир Зеленский.

Новини.LIVE собрали главные положения закона.

Читайте также:

Закон о мобилизации

Согласно новому закону, призывной возраст мужчин снижен с 27 до 25 лет. Все военнообязанные должны носить с собой военный билет и по требованию ТЦК показывать его. В то же время, всем лицам мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет необходимо обновить свои учетные данные до 16 июля этого года.

Главные пункты:

запущен электронный кабинет "Реєстр+" для обновления данных в смартфоне без визита в ТЦК и СП;

после обновления данных направление на ВВК может быть выдано позже;

с 18 июня в приложении "Резерв+" будет QR-код, который смогут сканировать представители власти;

вся обновленная информация о мужчине находится в системе "Оберіг" и доступна работникам ТЦК, полиции и пограничникам.

отменен статус "ограниченно пригодный" — всем, кто его имел нужно пройти повторную ВВК.

В то же время, новый закон вводит штрафы для военнообязанных:

за не обновление данных в военное время штраф от 17 тыс. до 25,5 тыс. гривен, а за неуплату — возможный арест имущества и списание средств со счетов;

если лицо игнорировало приглашение в ТЦК, уплатило за это штраф и все равно не обновило данные — его могут привлечь к уголовной ответственности;

за системное уклонение от призыва грозит заключение от трех до пяти лет;

потеря права на управление автомобилем через суд.

Кто имеет право на отсрочку Фото: Инсайдер.UA

Обязанности граждан младше 25 лет. Фото: Инсайдер.UA

Мобилизация осужденных. Фото: Инсайдер.UA

Ранее мы писали, что согласно новому закону изменяются критерии определения пригодности к военной службе.

Кроме того, в Украине с 18 мая изменяются правила вручения повесток военнообязанным.

Также юрист Надежда Шуляк в комментарии Новини.LIVE ответила, нужно ли снятым с учета мужчинам обновлять свои данные.