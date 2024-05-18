Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow В Украине сегодня вступил в силу новый закон о мобилизации — основные изменения arrow

В Украине сегодня вступил в силу новый закон о мобилизации — основные изменения

18 мая 2024 09:43
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Закон о мобилизации вступил в силу — главные изменения
Украинские военные. Фото: Минобороны
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине в субботу, 18 мая, вступил в силу закон о мобилизации. Верховная Рада приняла его в апреле, после чего документ подписал президент Владимир Зеленский.

Новини.LIVE собрали главные положения закона.

Читайте также:

Закон о мобилизации

Согласно новому закону, призывной возраст мужчин снижен с 27 до 25 лет. Все военнообязанные должны носить с собой военный билет и по требованию ТЦК показывать его. В то же время, всем лицам мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет необходимо обновить свои учетные данные до 16 июля этого года.

Главные пункты:

  • запущен электронный кабинет "Реєстр+" для обновления данных в смартфоне без визита в ТЦК и СП;
  • после обновления данных направление на ВВК может быть выдано позже;
  • с 18 июня в приложении "Резерв+" будет QR-код, который смогут сканировать представители власти;
  • вся обновленная информация о мужчине находится в системе "Оберіг" и доступна работникам ТЦК, полиции и пограничникам.
  • отменен статус "ограниченно пригодный" — всем, кто его имел нужно пройти повторную ВВК.

В то же время, новый закон вводит штрафы для военнообязанных:

  • за не обновление данных в военное время штраф от 17 тыс. до 25,5 тыс. гривен, а за неуплату — возможный арест имущества и списание средств со счетов;
  • если лицо игнорировало приглашение в ТЦК, уплатило за это штраф и все равно не обновило данные — его могут привлечь к уголовной ответственности;
  • за системное уклонение от призыва грозит заключение от трех до пяти лет;
  • потеря права на управление автомобилем через суд.
мобилизация с 18 мая
Кто имеет право на отсрочку Фото: Инсайдер.UA
какие изменения произойдут в процессе призыва с 18 мая
Обязанности граждан младше 25 лет. Фото: Инсайдер.UA
мобилизация осужденных в Украине
Мобилизация осужденных. Фото: Инсайдер.UA

Ранее мы писали, что согласно новому закону изменяются критерии определения пригодности к военной службе.

Кроме того, в Украине с 18 мая изменяются правила вручения повесток военнообязанным.

Также юрист Надежда Шуляк в комментарии Новини.LIVE ответила, нужно ли снятым с учета мужчинам обновлять свои данные.

военный призыв
мобилизация
война в Украине
ТЦК и СП
военнообязанные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников