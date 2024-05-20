В Украине введут QR-код, который можно использовать вместо военного билета - Арахамия

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Фото: Верховная Рада Украины

Военнообязанные будут иметь возможность сгенерировать QR-код после получения штрих-кода от ТЦК и СП, который можно будет носить с собой вместо военного билета. Система будет работать по аналогии с COVID-сертификатом.

Об этом сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа", член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия в Telegram в понедельник, 20 мая.

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По данным Министерства обороны, по состоянию на 20 мая, 2944 человека обновили свои персональные данные в ТЦК и СП, 3703 — в ЦНАПах.

Больше всего военнообязанных обновляют свои данные через "Резерв+" платформу — 415 094 украинцев.

"Следующий шаг — генерация QR кода, который будет заменой необходимости носить с собой военный билет. Он будет работать по аналогии с COVID-сертификатом", — отметил Арахамия.

Скриншот публикации Давида Арахамии в Telegram

"Резерв+" — украинское мобильное приложение, позволяющее военнообязанным обновить свои учетные данные и получить информацию о себе в реестре "Оберіг". Выполняет роль электронного кабинета для военнообязанного. Доступно для загрузки на смартфонах через App Store и Google Play Market.

Напомним, что военные комиссары передали в Национальную полицию Украины информацию о 94,5 тысячах человек, которые уклоняются от явки в Территориальные центры комплектования.

Также мы писали о том, что в Кабмине приняли постановление, что работодатели смогут вручать повестки своим работникам.