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В Украине введут новый формат повесток — что известно и зачем нужно

4 октября 2024 08:30
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Повестки нового образца в Украине — к каким изменениям готовиться военнообязанным
Военнообязанному мужчине выписали повестку. Скриншот с видео на Youtube
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине продолжают совершенствовать мобилизационные процессы, делая их прозрачными, честными и понятными как работникам ТЦК, так и военнообязанным гражданам. Так, Минобороны вводят новый формат повесток, содержащих QR-код. В настоящее время тестируется функциональность этого новшества.

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Что известно о новых повестках, зачем нужен QR-код и почему это важно, рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в комментарии для DOU.

Так, в первую очередь это нововведение важно для военнообязанных украинцев. Ведь благодаря QR-коду на повестке граждане смогут проверить законную силу документа через приложение "Резерв+".

В самом приложении уже скоро должна появиться такая функция, а именно сканер, по которому этот код можно будет просканировать.

 

Повестки нового образца в Украине — к каким изменениям готовиться военнообязанным
Вручение повестки на улице. Фото: google.com

После сканирования можно получить информацию о:

  • законной силе повестки;
  • дате и номере документа;
  • ТЦК, издавшем повестку;
  • имени лица, подписавшего документ;
  • назначении повестки (уточнение данных, направление на ВВК, мобилизационное распоряжение) и других деталях.

Ранее мы рассказывали, с какого момента повестка по почте считается врученной.

Напомним, мы писали, что ждет украинцев, не получивших повестку по почте.

Также мы информировали, кто из мужчин получит повестки по "Укрпочте" в первую очередь.

мобилизация повестки ТЦК и СП военнообязанные QR-код

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