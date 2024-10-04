Повестки нового образца в Украине — к каким изменениям готовиться военнообязанным

В Украине введут новый формат повесток — что известно и зачем нужно
В Украине продолжают совершенствовать мобилизационные процессы, делая их прозрачными, честными и понятными как работникам ТЦК, так и военнообязанным гражданам. Так, Минобороны вводят новый формат повесток, содержащих QR-код. В настоящее время тестируется функциональность этого новшества.
Что известно о новых повестках, зачем нужен QR-код и почему это важно, рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в комментарии для DOU.
Так, в первую очередь это нововведение важно для военнообязанных украинцев. Ведь благодаря QR-коду на повестке граждане смогут проверить законную силу документа через приложение "Резерв+".
В самом приложении уже скоро должна появиться такая функция, а именно сканер, по которому этот код можно будет просканировать.
После сканирования можно получить информацию о:
- законной силе повестки;
- дате и номере документа;
- ТЦК, издавшем повестку;
- имени лица, подписавшего документ;
- назначении повестки (уточнение данных, направление на ВВК, мобилизационное распоряжение) и других деталях.
Ранее мы рассказывали, с какого момента повестка по почте считается врученной.
Напомним, мы писали, что ждет украинцев, не получивших повестку по почте.
Также мы информировали, кто из мужчин получит повестки по "Укрпочте" в первую очередь.
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