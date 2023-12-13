Стало известно о жуткой схеме уклонения от мобилизации — почему она не работает

Предоставление отсрочки военнообязанным мужчинам в Украине. Фото: ТЦК и СП/facebook.com

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация из-за полномасштабного вторжения россии. Несмотря на большое количество добровольцев, ушедших на фронт защищать государство от оккупанта, остается определенный процент тех, кто пытается улизнуть от призыва. Каждый раз такие люди придумывают новые и новые схемы уклонения от мобилизации.

Адвокат Кристина Очкур в Telegram-канале "Пані у законі" рассказала о новой жуткой схеме и объяснила украинцам, почему такой вариант не поможет избежать службы в армии.

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Хотя некоторые схемы извне могут выглядеть вполне законными и надежными, на практике они ужасны и не работают, только создавая гражданам дополнительные проблемы.

Так, по словам правозащитницы, новая выдумка уклонистов состоит в следующем — женщина юридически отказывается от родительских прав на ребенка, чтобы единственным опекуном с точки зрения закона остался отец.

Таким образом, по закону, военнообязанный мужчина становится лицом, самостоятельно воспитывающим несовершеннолетнего ребенка и может получить отсрочку от мобилизации. Однако есть одно "но".

"Если вы думаете, что в Украине можно просто прийти к нотариусу и написать какой-то документ об отказе от ребенка — это невозможно. В украинском законодательстве такого нет. Отказ от ребенка женщина может написать только в роддоме", — объясняет адвокат.

В других случаях, существует только одна процедура лишения родительских прав — через суд. Да и то этот процесс достаточно длинный и имеет свои сложности.

"Для этого должны быть железобетонные основания. Участие в таких делах принимают органы опеки. Это не может быть так, что мама переписала ребенка на отца, пока идет мобилизация, а потом переоформила на себя. Нет, так не бывает", — подчеркнула Очкур.

По ее словам, в теории мужчина может инициировать лишение матери родительских прав через суд, а жена может просто согласиться с таким иском. Но это все равно будет длительный судебный процесс — год или больше. К тому же нет гарантий, что суд согласится удовлетворить такой иск даже если женщина согласна. Более того, в будущем такой женщине будет крайне сложно, или вообще невозможно восстановить родительские права.

"И не хватало еще, чтобы что-то с кем-то случилось — мы в такие времена живем — и дети будут неизвестно где, потому что вы лишены родительских прав", — говорит Очкур.

Поэтому адвокат призвала украинцев не путать лишение родительских прав с доверенностями, которые можно оформить у нотариуса. Эти документы предоставляют лишь некоторые ограниченные права лицу, на которое их оформили — сопровождать ребенка при пересечении границы, представлять интересы ребенка в школе или у врача и т.д. Такие доверенности не предполагают лишения матери родительских прав.

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