Стало відомо про жахливу схему ухилення від мобілізації — чому вона не працює

Надання відстрочки військовозобов'язаним чоловікам в Україні. Фото: ТЦК та СП/facebook.com

В Україні продовжується воєнний стан та загальна мобілізація через повномасштабне вторгнення росії. Попри велику кількість добровольців, які пішли на фронт захищати державу від окупанта, залишається певний відсоток тих, хто намагається уникнути призову. Кожен раз такі особи вигадують нові й нові схеми ухилення від мобілізації.

Адвокатка Христина Очкур в Telegram-каналі "Пані у законі" розповіла про нову моторошну схему та пояснила українцям, чому такий варіант не допоможе уникнути служби у війську.

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Хоч деякі схеми ззовні можуть виглядати цілком законними та надійними, на практиці вони жахливі та не працюють, лише створюючи громадянам додаткові проблеми.

Так, за словами правозахисниці, нова вигадка ухилянтів полягає у наступному — жінка юридично відмовляється від батьківських прав на дитину аби єдиним опікуном з точки зору закону залишився батько.

Таким чином, за законом, військовозобов'язаний чоловік стає особою, що самостійно виховує неповнолітню дитину, і може отримати відстрочку від мобілізації. Проте, є одне "але".

"Якщо ви думаєте, що в Україні можна просто прийти до нотаріуса і написати якийсь документ про відмову від дитини — це неможливо. В українському законодавстві такого немає. Відмову від дитини жінка може написати лише у пологовому будинку", — пояснює адвокатка.

Тож, врешті випадків існує лише одна процедура позбавлення батьківських прав — через суд. Та й то цей процес доволі довгий і має свої складнощі.

"Для цього мають бути залізобетонні підстави. Участь у таких справах беруть органи опіки. Це не може бути так, що мама переписала дитину на батька, поки йде мобілізація, а згодом переоформила на себе. Ні, так не буває", — підкреслила Очкур.

За її словами, в теорії чоловік може ініціювати позбавлення матері батьківських прав через суд, а дружина може просто погодитись із таким позовом. Але це все одно буде тривалий судовий процес — рік або більше. До того ж немає гарантій, що суд погодиться задовольнити такий позов навіть, якщо жінка згодна. Щобільше, у майбутньому такій жінці буде вкрай складно, або взагалі неможливо відновити батьківські права.

"І не вистачало ще, щоб щось з кимось трапилося – ми в такі часи живемо — і діти будуть невідомо де, тому що ви позбавлені батьківських прав", — каже Очкур.

Тож, адвокатка закликала українців не плутати позбавлення батьківських прав із довіреностями, які можна оформити у нотаріуса. Ці документи надають лише деякі обмежені права особі, на яку їх оформили — супроводжувати дитину при перетині кордону, представляти інтереси дитини у школі або у лікаря тощо. Такі довіреності не передбачають позбавлення матері батьківських прав.

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