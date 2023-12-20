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В Украине появились военные коменданты — кто это и какие функции выполняют

20 декабря 2023 01:27
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
В одной из областей Украины появились военные коменданты — почему это необходимо
Украинские военнослужащие патрулируют город. Фото: EPA
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

В Николаевской области глав Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) назначили районными комендантами. Таким образом, власть наделила их определенными важными полномочиями во время действия общей мобилизации и военного положения.

Такая информация появилась на официальном сайте Николаевской областной военной администрации в Facebook.

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Отмечается, что с 25 ноября 2023 года начал действовать приказ "Об установлении мер правового режима военного положения, назначении комендантов и создании комендатур районов на территории Николаевской области".

Кого назначили военными комендантами

В документе говорится о создании комендатур и назначении комендантов:

  • Баштанский район — начальник районного ТЦК и СП Олег Кирильчук;
  • Вознесенский — руководитель районного ТЦК и СП Сергей Самойлюк;
  • Николаевский — начальник районного ТЦК и СП Сергей Белый;
  • Первомайский — начальник районного ТЦК и СП Зеновой Куций.

Какие функции будут выполнять военные коменданты

У военных комендантов будут следующие полномочия:

  • вводить особый режим въезда и выезда;
  • ограничивать свободу передвижения граждан и иностранцев, а также движение транспортных средств;
  • вводить проверку документов.

Ранее мы сообщали, что в Украине появится новый документ — Сертификат защитника Украины.

Напомним, мы информировали, что в Киевской области вводятся новые методы мобилизации.

Также мы писали, что мэр Ивано-Франковска предложил свой вариант мобилизации украинцев.

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