В одной из областей Украины появились военные коменданты — почему это необходимо

Украинские военнослужащие патрулируют город. Фото: EPA

В Николаевской области глав Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) назначили районными комендантами. Таким образом, власть наделила их определенными важными полномочиями во время действия общей мобилизации и военного положения.

Такая информация появилась на официальном сайте Николаевской областной военной администрации в Facebook.

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Отмечается, что с 25 ноября 2023 года начал действовать приказ "Об установлении мер правового режима военного положения, назначении комендантов и создании комендатур районов на территории Николаевской области".

Кого назначили военными комендантами

В документе говорится о создании комендатур и назначении комендантов:

Баштанский район — начальник районного ТЦК и СП Олег Кирильчук;

Вознесенский — руководитель районного ТЦК и СП Сергей Самойлюк;

Николаевский — начальник районного ТЦК и СП Сергей Белый;

Первомайский — начальник районного ТЦК и СП Зеновой Куций.

Какие функции будут выполнять военные коменданты

У военных комендантов будут следующие полномочия:

вводить особый режим въезда и выезда;

ограничивать свободу передвижения граждан и иностранцев, а также движение транспортных средств;

вводить проверку документов.

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