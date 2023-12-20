В одной из областей Украины появились военные коменданты — почему это необходимо

В Украине появились военные коменданты — кто это и какие функции выполняют
В Николаевской области глав Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) назначили районными комендантами. Таким образом, власть наделила их определенными важными полномочиями во время действия общей мобилизации и военного положения.
Такая информация появилась на официальном сайте Николаевской областной военной администрации в Facebook.
Отмечается, что с 25 ноября 2023 года начал действовать приказ "Об установлении мер правового режима военного положения, назначении комендантов и создании комендатур районов на территории Николаевской области".
Кого назначили военными комендантами
В документе говорится о создании комендатур и назначении комендантов:
- Баштанский район — начальник районного ТЦК и СП Олег Кирильчук;
- Вознесенский — руководитель районного ТЦК и СП Сергей Самойлюк;
- Николаевский — начальник районного ТЦК и СП Сергей Белый;
- Первомайский — начальник районного ТЦК и СП Зеновой Куций.
Какие функции будут выполнять военные коменданты
У военных комендантов будут следующие полномочия:
- вводить особый режим въезда и выезда;
- ограничивать свободу передвижения граждан и иностранцев, а также движение транспортных средств;
- вводить проверку документов.
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