Сертификат защитника Украины — что это и когда заработает нововведение

Украинские военные ВСУ на фронте. Фото: Associated Press

Ни для кого не секрет, что Верховная Рада Украины готовит существенные изменения в процесс мобилизации, сейчас идет работа над крупным законопроектом, который будет регулировать вопросы, связанные с призывниками, военнообязанными и военнослужащими. Одним из важных новшеств станет Сертификат защитника Украины.

Что это за документ, для чего он нужен и когда заработает, узнавали журналисты издания "BCC News Украина".

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Что такое Сертификат защитника Украины

Сертификатом защитника будет называться документ, который, по своей сути, будет аналогом военного билета.

Однако главным отличием от бумажного "двойника" является то, что Сертификат будет отображаться через Единый государственный веб портал электронных услуг, в том числе с использованием мобильного приложения Портала "Дія".

Важно: сертификат защитника, который может отображаться в "Дія", не имеет отношения к повесткам.

Военный билет. Фото: google.com

Какая главная функция Сертификата защитника Украины

Призывник, военнообязанный и резервист будут обязаны обновлять актуальные данные о себе в приложении, фактически внося изменения в электронный аналог военного билета.

По информации журналистов, военнообязанный должен будет каждые 60 дней обновлять актуальные данные о себе в этом приложении.

Демонстрировать этот "сертификат" гражданин обязан в случае:

регистрации прав собственности на недвижимое и движимое имущество;

женитьбы/развода;

получения высшего образования;

получения медицинских услуг;

пересечения госграницы.

В то же время, в законопроекте нет положения об уменьшении предельного возраста пребывания призывников на военном учете с 27 до 25 лет.

Когда заработает нововведение в Украине

Пока народные депутаты все еще работают над законопроектом, который будет включать данное нововведение. В случае принятия закона с этим изменением, он вступит в силу через месяц со дня, следующего за днем его опубликования.

На данный момент неизвестно, на каком этапе находится разработка законопроекта и когда его могут вынести на рассмотрение ВРУ.

Ранее мы сообщали, что такое публичная повестка, и когда ее будут вручать.

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