Правила прохождения ВВК изменены — что нужно знать украинцам в 2024 году

Военнообязанный мужчина проходит ВВК. Фото: armyinform.com

Уже 18 мая в Украине вступают в силу важные изменения, касающиеся прохождения военно-врачебной комиссии и определения непригодности к военной службе в рядах ВСУ.

К каким именно изменениям готовиться украинцам, рассказала юрист Анастасия Володенкова и аналитик Евгений Лысенко ОО Правозащитного центра для военных "Принцип" в колонке УП.

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Следует отметить, что нововведения будут работать в соответствии с новым законом о мобилизации №3633-IX и обновленным приказом №402 МОУ.

Что изменилось в проведении ВВК в 2024 году

По словам специалистов, введенные изменения исключают индивидуальную оценку врачом — пригоден или непригоден к службе в армии.

Решение штатной ВВК о контрольном обследовании обязательно к выполнению в течение месяца

Решение штатной ВВК о контрольном обследовании (для обжалующих постановление ВВК) обязательно к выполнению в течение месяца. Обследование будет проходить в другом заведении.

Статус "ограниченно пригодный" устранен

Этот статус устранен и аналогичной замены ему не будет. Но обновленное законодательство предусматривает такой статус как "пригодные к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны". Специалисты подчеркнули, что он не равен бывшему "ограниченно пригоден".

Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: УНИАН

Какая появилась новая норма о непригодности к военной службе

Появилась норма, согласно которой военнообязанные могут признаться непригодными к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев.

ВВК одновременно с постановлением о непригодности принимает постановление "Требует освобождения от исполнения служебных обязанностей по состоянию здоровья на срок, необходимый для оформления увольнения, но не более 30 календарных дней со дня окончания медицинского осмотра".

Эксперты подчеркивают, что это важное изменение, ведь оно дает возможность не быть вовлеченным в выполнение боевых задач или выполнение других служебных обязанностей уже после признания непригодным.

Расписание болезней стало более жестким для военнослужащих

Отмечается, что более жесткими стали критерии для военных, которые имеют незначительные нарушения функций организма. Им сложнее будет уволиться со службы, ведь такие диагнозы не будут являться основаниями для получения вывода о непригодности.

По некоторым распространенным заболеваниям все же ограничили службу — только в тыловых частях. Также военные с легкими психическими проявлениями или умеренно выраженными невротическими и депрессивными расстройствами, которые ранее были ограниченно пригодными, будут пригодны только к тыловым должностям.

Военнослужащий проходит медицинское обследование. Фото: armyinform.com

Новый максимальный срок непрерывного лечения военных

Изменен максимальный срок непрерывного лечения военных, включая отпуск для лечения в связи с болезнью и отпуск для лечения после ранения (контузии, травмы или увечья).

"Теперь есть возможность находиться на лечении до 12 месяцев, сохраняя финансовое обеспечение как в Украине, так и за рубежом. Обязательный медосмотр ВВК — в течение первых 4 месяцев лечения (для определения потребности в дальнейшем лечении)", — отмечают специалисты.

Лечение за границей предусматривает время предоставления медпомощи, перемещения между медучреждениями, время ожидания между этапами лечения, реабилитации или протезирования.

Для военных, лечащихся за границей, предусмотрены дистанционные ВВК

Для этого нужно направление командиров, документы о лечении в иностранных медучреждениях. После возвращения такие военные должны пройти обязательную ВВК — для определения пригодности к службе или потребности в длительном лечении. Для определения потребности в отпуске для лечения болезни или травмы военных будут направляться на медосмотр.

Военные с ампутациями конечностей смогут уволиться по собственному желанию

По их словам, индивидуальная оценка — это большой коррупционный риск. Такое решение должно окончательно решить проблему, когда врач мог признать пригодным к службе военного после тяжелой "акубаротравмы" ("контузии").

"Теперь такие состояния как ампутация конечностей, потеря одного глаза, тяжелая "акубаротравма" определены непригодными к военной службе. Очень важно, что теперь военные с ампутациями конечностей смогут уволиться по собственному желанию", — пишут юристы.

Раньше мы писали, как можно оспорить решение ВВК.

Напомним, мы сообщали, вправе ли украинцы отказаться от ВВК во время войны.

Также мы информировали, куда будут отправлять служить тех, кто раньше был ограничен пригодным.