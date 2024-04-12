Мобилизация в Украине 2024 — у кого могут изъять авто на нужды ВСУ

Волонтеры передали автомобиль для украинских военных. Фото: volynnews.com

В четверг, 11 апреля, народные депутаты Украины во втором чтении и в целом приняли законопроект о мобилизации, который, в частности, содержит норму о мобилизации транспортных средств на нужды ВСУ.

У кого из украинцев смогут изъять авто на нужды Вооруженных сил и при каких условиях в соответствии с законом №10449, рассказываем далее в материале.

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Как пояснили народные избранники, военно-транспортная обязанность устанавливается в целях удовлетворения потребностей ВСУ на особый период транспортными средствами и техникой.

Эта обязанность распространяется на:

местные, центральные органы власти;

предприятия, организации и учреждения;

граждан Украины — владельцев транспортных средств.

Так, согласно окончательному варианту документа, мобилизовать транспортное средство на нужды военнослужащих могут у граждан Украины, владеющих более чем одним транспортным средством. Следует заметить, что речь идет не только об автомобилях, но и других видах транспорта.

Мобилизовать транспортные средства могут исключительно представители ТЦК и СП. А возврат транспортных средств владельцу осуществляется в течение 30 календарных дней с момента объявления демобилизации.

Ранее мы писали, что в Украине может появиться новый статус вместо ограниченно пригодных.

Напомним, мы информировали, можно ли отказаться от мобилизации и какие будут последствия.

Также мы сообщали, что ТЦК получит доступ к базе данных МВД.