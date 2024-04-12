Мобилизация в Украине 2024 — у кого могут изъять авто на нужды ВСУ

У украинцев будут изымать авто на нужды ВСУ — кого коснется нововведение
В четверг, 11 апреля, народные депутаты Украины во втором чтении и в целом приняли законопроект о мобилизации, который, в частности, содержит норму о мобилизации транспортных средств на нужды ВСУ.
У кого из украинцев смогут изъять авто на нужды Вооруженных сил и при каких условиях в соответствии с законом №10449, рассказываем далее в материале.
Как пояснили народные избранники, военно-транспортная обязанность устанавливается в целях удовлетворения потребностей ВСУ на особый период транспортными средствами и техникой.
Эта обязанность распространяется на:
- местные, центральные органы власти;
- предприятия, организации и учреждения;
- граждан Украины — владельцев транспортных средств.
Так, согласно окончательному варианту документа, мобилизовать транспортное средство на нужды военнослужащих могут у граждан Украины, владеющих более чем одним транспортным средством. Следует заметить, что речь идет не только об автомобилях, но и других видах транспорта.
Мобилизовать транспортные средства могут исключительно представители ТЦК и СП. А возврат транспортных средств владельцу осуществляется в течение 30 календарных дней с момента объявления демобилизации.
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