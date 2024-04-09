Мобилизация в Украине — какие шесть законных оснований позволяют проверять документы

У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований
В Украине действуют военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период представители полиции достаточно часто проверяют документы у граждан на улице. С таким требованием подходят и сотрудники ТЦК к военнообязанным мужчинам.
Какие действительно существуют основания для проверки документов и могут ли осуществлять такую проверку представители ТЦК, пояснил адвокат Роман Симутин на своем YouTube-канале.
По словам правозащитника, существует всего шесть законных оснований для проверки документов у украинцев. Они определены в Законе Украины "О национальной полиции". В то время как ТЦК и СП делают это на основании постановления Кабмина №1456 от 29 декабря 2021 года.
Шесть оснований проверки документов следующие:
- Если гражданин находится в розыске. Розыск полиция может осуществлять исключительно по постановлению следователя и почти одновременно с определением следователя судьи о задержании. В частности, информация о личности вносится в базу "Армор", куда и об уклонистах. В базе отмечают, какой орган объявил в розыск, обстоятельства преступления, статью, судью и фото подозреваемого.
- Когда лицо совершило или планирует совершить правонарушение.
- Когда лицо находится на режимном объекте. К такому объекту частично относится блокпост. В частности, если он создан на основании приказа командования и коменданта.
- Когда человек имеет запрещенные или ограниченные средства и вещи. Речь идет о наркотических веществах или оружии. Это основание позволяет проверить документы и произвести поверхностную проверку автомобиля.
- Когда гражданин оказался на месте ДТП или совершил правонарушение.
- Если внешние признаки человека дают основания полагать, что он причастен к правонарушению. Адвокат отметил, что ключевое — это то, к какому именно правонарушению причастно лицо. Правоохранитель должен указать, при каких обстоятельствах, где и когда было открыто уголовное производство. Также ему нужно показать ориентировку на розыск человека или авто.
Проверка документов представителями ТЦК
Роман Симутин объяснил, что правоохранители наделены полномочиями проверять документы по умолчанию, то есть законно. В то время как уполномоченные лица действуют только на основании распоряжения коменданта, в котором не указывают фамилий людей.
По его словам, основания проверки документов можно обосновать от третьего до пятого пункта, тогда как другие представители ТЦК и СП не могут узнать, ведь не имеют доступа к полицейской базе и не выполняют правоохранительных функций.
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