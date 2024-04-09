Мобилизация в Украине — какие шесть законных оснований позволяют проверять документы

Сотрудники ТЦК разговаривают с военнообязанными. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

В Украине действуют военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период представители полиции достаточно часто проверяют документы у граждан на улице. С таким требованием подходят и сотрудники ТЦК к военнообязанным мужчинам.

Какие действительно существуют основания для проверки документов и могут ли осуществлять такую проверку представители ТЦК, пояснил адвокат Роман Симутин на своем YouTube-канале.

Читайте также:

По словам правозащитника, существует всего шесть законных оснований для проверки документов у украинцев. Они определены в Законе Украины "О национальной полиции". В то время как ТЦК и СП делают это на основании постановления Кабмина №1456 от 29 декабря 2021 года.

Шесть оснований проверки документов следующие:

Если гражданин находится в розыске. Розыск полиция может осуществлять исключительно по постановлению следователя и почти одновременно с определением следователя судьи о задержании. В частности, информация о личности вносится в базу "Армор", куда и об уклонистах. В базе отмечают, какой орган объявил в розыск, обстоятельства преступления, статью, судью и фото подозреваемого. Когда лицо совершило или планирует совершить правонарушение. Когда лицо находится на режимном объекте. К такому объекту частично относится блокпост. В частности, если он создан на основании приказа командования и коменданта. Когда человек имеет запрещенные или ограниченные средства и вещи. Речь идет о наркотических веществах или оружии. Это основание позволяет проверить документы и произвести поверхностную проверку автомобиля. Когда гражданин оказался на месте ДТП или совершил правонарушение. Если внешние признаки человека дают основания полагать, что он причастен к правонарушению. Адвокат отметил, что ключевое — это то, к какому именно правонарушению причастно лицо. Правоохранитель должен указать, при каких обстоятельствах, где и когда было открыто уголовное производство. Также ему нужно показать ориентировку на розыск человека или авто.

Полиция остановила мужчину на улице. Фото: rbc.ua

Проверка документов представителями ТЦК

Роман Симутин объяснил, что правоохранители наделены полномочиями проверять документы по умолчанию, то есть законно. В то время как уполномоченные лица действуют только на основании распоряжения коменданта, в котором не указывают фамилий людей.

По его словам, основания проверки документов можно обосновать от третьего до пятого пункта, тогда как другие представители ТЦК и СП не могут узнать, ведь не имеют доступа к полицейской базе и не выполняют правоохранительных функций.

Ранее мы писали, как правильно подавать документы в ТЦК и какое требование незаконно.

Напомним, мы сообщали, когда ТЦК не могут оштрафовать военнообязанных.

Также мы информировали, как будет работать электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.