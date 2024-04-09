Мобілізація в Україні — які шість законних підстав дозволяють перевіряти документи

Співробітники ТЦК розмовляють з військовозобов'язаними. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

В Україні діють воєнний стан та загальна мобілізація. У цей період представники поліції досить часто перевіряють документи у громадян на вулиці. З такою вимогою підходять й співробітники ТЦК до військовозобов'язаних чоловіків.

Які насправді існують підстави для перевірки документів та чи можуть здійснювати таку перевірку представники ТЦК, пояснив адвокат Роман Сімутін на своєму YouTube-каналі.

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За словами правозахисника, існує лише шість законних підстав перевірки документів в українців. Вони визначені в Законі України "Про національну поліцію". Тоді як ТЦК та СП роблять це на підставі постанови Кабміну №1456 від 29 грудня 2021 року.

Шість підстав перевірки документів такі:

Якщо громадянин перебуває у розшуку. Розшук поліція може здійснювати виключно за постановою слідчого та майже одночасно з ухвалою слідчого судді щодо затримання. Зокрема, інформація про особу вноситься до бази "Армор", куди ж і про ухилянтів. У базі зазначають, який орган оголосив у розшук, обставини злочину, статтю, суддю та фото підозрюваного. Коли особа вчинила чи планує вчинити правопорушення. Коли особа перебуває на режимному обʼєкті. До такого об’єкта частково належить блокпост. Зокрема, якщо він утворений на підставі наказу командування й коменданта. Коли людина має заборонені чи обмежені засоби й речі. Йдеться про наркотичні речовини або зброю. Ця підстава дозволяє перевірити документи та провести поверхневу перевірку автомобіля. Коли громадянин опинився на місці ДТП чи вчинив правопорушення. Якщо зовнішні ознаки людини дають підстави вважати, що вона причетна до правопорушення. Адвокат зазначив, що ключове — це те, до якого саме правопорушення особа причетна. Правоохоронець повинен зазначити, за яких обставин, де та коли було відкрите кримінальне провадження. Також йому потрібно показати орієнтування на розшук людини чи авто.

Поліція зупинила чоловіка на вулиці. Фото: rbc.ua

Перевірка документів представниками ТЦК

Роман Сімутін пояснив, що правоохоронці наділені повноваженнями перевіряти документи за замовчуванням, тобто законно. Тоді як уповноважені особи діють лише на підставі розпорядження коменданта, в якому не зазначають прізвищ людей.

За його словами, підстави перевірки документів можна обґрунтувати від третього до п’ятого пункту, тоді як про інші представники ТЦК та СП не можуть дізнатися, адже не мають доступу до поліцейської бази та не виконують правоохоронних функцій.

Раніше ми писали, як правильно подавати документи до ТЦК та яка вимога є незаконною.

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