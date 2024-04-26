Мобилизация авто в Украине — какие транспортные средства будут изыматься на войну

Украинские военные получили авто. Фото: haber7

Как известно, в Украине была принята новая норма, согласно которой изменяются правила военно-транспортной обязанности. В частности, у украинцев, владеющих более чем одним транспортным средством, могут изъять этот транспорт для выполнения задач сектора безопасности и обороны.

Какие автомобили будут забирать на нужды Вооруженных сил, разъяснил народный депутат от "Слуги народа", член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью OBOZ.UA.

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Так, прежде всего, чиновник подчеркнул, что легковые автомобили для нужд армии не будут изыматься. Ведь, прежде всего, речь идет о специфических транспортных средствах, которые могут использоваться для военных нужд, легковой автомобиль таковым не является.

По словам Вениславского, у граждан могут изымать, например, грузовые автомобили, которые можно использовать для перевозки боеприпасов, личного состава, специальную технику, способную обеспечивать или осуществлять инженерное обеспечение ВСУ.

Также для условий войны подходят внедорожники, которые могут быть полезны при выполнении различных задач в условиях бездорожья.

"Если есть больше одного транспортного средства, если они могут быть потенциально приспособлены к выполнению задач в сфере безопасности и обороны, то они могут быть изъяты", — отметил Вениславский.

Кроме того, народный депутат пояснил, что в новом законе речь идет о либо временном изъятии, либо безвозвратном изъятии, но с компенсацией стоимости этих транспортных средств.

Политик добавил, что гражданам, имеющим только одно транспортное средство или если транспорт является единственным источником дохода, не стоит бояться мобилизации ТС.

"Мы в этом законе конкретизировали, что если транспортное средство является единственным источником обеспечения существования человека, то оно не может быть извлечено. И также предусмотрено, чтобы не было ситуации, когда у человека единое транспортное средство и его можно было бы изъять — этого не будет", — подытожил Федор Вениславский.

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