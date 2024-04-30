Какие отпуска доступны военным ВСУ во время войны — виды, сроки, изменения 2024 года

Жена встречает военного на вокзале в Краматорске. Фото: telegraf.com

С 24 февраля 2022 года продолжается масштабная агрессия россии против Украины. Украинские военнослужащие защищают страну от российских захватчиков, освобождая оккупированные территории. Естественно, война истощает, а бойцы нуждаются в отдыхе. Государством предусмотрены разные виды отпусков для защитников и защитниц.

Какие виды отпусков доступны украинским военнослужащим во время войны, сколько они могут длиться и какие есть изменения в 2024 году, сообщает АрмияInform.

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Виды отпусков для кадровых и мобилизованных военных:

основной отпуск;

отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам;

отпуска военнослужащим-женщинам в связи с беременностью и родами;

отпуск при рождении ребенка;

отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. В случае необходимости домашнего ухода — не более чем до достижения шестилетнего возраста. Если оба родителя являются военнослужащими, такой отпуск предоставляется одному из них по их решению;

отпуска для лечения в связи с болезнью или для лечения после ранения (контузии, травмы или увечья) по заключению ВВК с сохранением денежного довольствия. Продолжительность такого отпуска определяется характером заболевания, ранения (контузии, травмы или увечья).

Девушка встречает военного с войны. Фото: Вечірній Київ

Что нужно знать военным об основном отпуске

Основной отпуск является ежегодным и составляет 30 календарных дней. Однако, согласно закону, он предоставляется частями — не более 15 дней.

В принятом законопроекте№10449 (закон 3633-IX) есть пункт, согласно которому непрерывная часть такого отпуска должна быть не менее 15 дней. Норма станет обязательной после 18 мая 2024 года, когда закон вступит в силу.

При этом военным следует учитывать, что основной отпуск предоставляется при одновременном отсутствии не более 30 процентов общей численности военнослужащих определенной категории соответствующего подразделения. То есть при других обстоятельствах военному могут отказать в отпуске.

Военнослужащие ВСУ под Бахмутом, 2023 год. Фото: Radio Free Europe/Serhii Nuzhnenko via REUTERS

Отпуск по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам

Во время действия военного положения такой отпуск предоставляется на срок до 10 дней с сохранением денежного довольствия.

Для получения такого отпуска военный должен подать рапорт, в котором указать, какие именно семейные обстоятельства или уважительные причины побуждают его уйти в такой отпуск. По возможности в рапорт следует добавить соответствующие документы. Если не обосновать основания и не подтвердить документально, в отпуске могут отказать.

Важно: законодательно не прописано, сколько раз в год можно брать отпуск по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам. Поэтому можно предположить, что это больше одного раза — в зависимости от возникновения семейных обстоятельств.

Появление отпуска при рождении ребенка — что известно

В апреле 2024 года президент Украины подписал закон №10313 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту", регулирующий вопрос предоставления отпуска военному в связи с рождением ребенка.

Такой отпуск одноразовый и предоставляется продолжительностью до 14 дней, и не позднее 3 месяцев со дня рождения ребенка. Впрочем, получить этот отпуск сейчас не получится. Он предусмотрен на мирное время и время действия особого периода, но не военного положения.

Однако при рождении ребенка отпуск может быть предоставлен по семейным обстоятельствам и продолжительностью до 10 дней.

Военный с ребенком на руках. Фото: depositphotos.com

Что будет с неиспользованными отпусками во время военного положения

Если военнослужащий не смог использовать отпуск или использовал его частично, то в дальнейшем такой отпуск предоставляется уже после окончания действия военного положения.

В таком случае разрешается по желанию военнослужащих объединять ежегодные основные отпуска, но общая продолжительность объединенного отпуска не может превышать 90 календарных дней.

Также есть опция — получить компенсацию. Это можно сделать уже при увольнении.

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