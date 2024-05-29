Отсрочка от мобилизации для отцов-одиночек — новые требования и сложности

Отсрочка от мобилизации для отцов-одиночек. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация из-за полномасштабного вторжения России. Военнообязанных мужчин призывают на военную службу для защиты страны от оккупанта. В то же время, есть определенные категории граждан, имеющих право на отсрочку, в частности к ним относятся мужчины, оставшиеся с детьми после развода. Однако процесс получения такой отсрочки имеет определенные нюансы и сложности.

Что должны знать военнообязанные отцы-одиночки в Украине, чтобы получить отсрочку от мобилизации, рассказал адвокат Станислав Лифлянчик.

Читайте также:

Так, по словам правозащитника, одного решения о месте жительства детей с отцом недостаточно. Необходимо доказать факт единоличного содержания и воспитания детей.

Поэтому отцу, который самостоятельно воспитывает ребенка/детей после развода, для получения отсрочки необходимо будет пройти через сложную судебную процедуру. При этом не исключено, что она может затянуться на месяцы.

"А здесь возникает определенная процессуальная сложность. Если подать заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение, то суд вам, скорее всего, откажет из-за существования спора о праве. Поэтому нужно подавать иск. Ответчиком будет мама детей, а третьим лицом нужно привлекать Минобороны. А Минобороны в свою очередь начнет возражать и утверждать, что вы неверно избрали юрисдикцию суда: "Пошли в районный, а надо в административный", — говорит Лифлянчик.

Одна из подобных ситуаций, по словам Лифлянчика, привела к тому, что спор дошел до Великой Палаты Верховного Суда. Пока дело находится на рассмотрении, большинство судей решили остановить производство по установлению факта единоличного содержания и воспитания детей.

Следовательно, если подать иск об установлении факта воспитания и содержания детей сейчас, его рассмотрение может занять 6-8 месяцев. К этому следует добавить нагрузку на суды, адвокатов и органы по делам детей из-за большого наплыва таких дел за последние три недели.

"Плюс нужно понимать уровень загруженности судов, адвокатов и органов по делам детей из-за ажиотажа пап в последние три недели", — добавил адвокат.

В то же время, именно доказанный в суде факт единоличного содержания и воспитания детей будет гарантировать мужчине право на получение отсрочки от мобилизации. С решением суда можно идти в ТЦК и писать соответствующее заявление о предоставлении такой отсрочки.

Ранее мы сообщали, сколько действует отсрочка для отца ребенка с инвалидностью.

Напомним, мы писали, как отцу ребенка с редкой болезнью не потерять отсрочку.

Также мы информировали, может ли быть освобожден от службы в ВСУ отец, официально находящийся в декрете, и имеет ли право он на отсрочку.