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Отсрочка для многодетного отца — если один из детей неродной

11 июня 2024 19:57
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Неродной ребенок как основание для отсрочки многодетного отца - что говорит закон
Многодетный отец с детьми. Фото: vitebskbelproftrans.by
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанный гражданин, воспитывающий троих несовершеннолетних детей, может получить отсрочку от мобилизации даже тогда, когда один из детей является неродным мужчине. Это возможно только при наличии процедуры усыновления этого ребенка.

Об этом написали на портале "Юристи.UA" юристы Сергей Богун и Юрий Айвазян.

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К юристам обратился с вопросом возможной отсрочки от мобилизации гражданин, который вместе с женой воспитывает троих несовершеннолетних детей, но один из детей — не его родной, а ребенок жены от первого брака.

"Подтверждает ли удостоверение многодетного отца содержание трех детей? Имею ли я право на отсрочку?" — поинтересовался у юристов военнообязанный.

Что нужно оформить для признания человека многодетным отцом

Юристы отметили, что теоретически такое право мужчина может получить. Но при определенных условиях.

"Вы должны быть записаны в свидетельстве о рождении как отец детей", — отметил Сергей Богун.

Юрий Айвазян конкретизировал ситуацию: "Имеете право на отсрочку только при усыновлении ребенка Вашей жены" .

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что делать, если работники ТЦК и СП безосновательно отказывают в праве на отсрочку.

Кроме того, наше издание писало, сколько действует отсрочка для отца ребенка с инвалидностью.

Также Новини.LIVE информировали, как отцу ребенка с редкой болезнью не потерять отсрочку.

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мобилизация
дети

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