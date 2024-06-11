Неродной ребенок как основание для отсрочки многодетного отца - что говорит закон

Многодетный отец с детьми. Фото: vitebskbelproftrans.by

Военнообязанный гражданин, воспитывающий троих несовершеннолетних детей, может получить отсрочку от мобилизации даже тогда, когда один из детей является неродным мужчине. Это возможно только при наличии процедуры усыновления этого ребенка.

Об этом написали на портале "Юристи.UA" юристы Сергей Богун и Юрий Айвазян.

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К юристам обратился с вопросом возможной отсрочки от мобилизации гражданин, который вместе с женой воспитывает троих несовершеннолетних детей, но один из детей — не его родной, а ребенок жены от первого брака.

"Подтверждает ли удостоверение многодетного отца содержание трех детей? Имею ли я право на отсрочку?" — поинтересовался у юристов военнообязанный.

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Юристы отметили, что теоретически такое право мужчина может получить. Но при определенных условиях.

"Вы должны быть записаны в свидетельстве о рождении как отец детей", — отметил Сергей Богун.

Юрий Айвазян конкретизировал ситуацию: "Имеете право на отсрочку только при усыновлении ребенка Вашей жены" .

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