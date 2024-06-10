Что изменилось в законе отсрочка по уходу за родителями-инвалидами с 16 мая

Оформление отсрочки на мобилизацию. Фото: Винницкий ТЦК

Демобилизованный гражданин имеет право на отсрочку по уходу за матерью с ІІ группой инвалидности. Впрочем, для того чтобы оформить отсрочку по такому основанию, необходимо подать документы, которые еще не существуют в природе.

Об этом на портале "Юристи.UA" сообщил юрист Вячеслав Кирда.

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Отвечая на вопрос гражданина о том, может ли демобилизованный человек получить отсрочку от повторной мобилизации из-за наличия матери-пенсионеки с инвалидностью II группы, Вячеслав Кирда отметил, что такая отсрочка возможна, но при определенных условиях.

В частности, для этого человек с инвалидностью должен быть одинок. "Мужчина будет иметь право на отсрочку, но, скорее всего, придется оформить развод родителей", — подчеркнул юрист.

Документы, которые еще не существуют

Кроме того, ввиду постановления Кабмина №560 от 16 мая 2024 года, военнообязанному, даже демобилизованному, необходимо будет предоставить соответствующий список документов.

"В частности [это основание] уже будет предусматривать, что один из родителей должен иметь вывод ВКК о необходимости в постоянном уходе. К тому же вводится такой документ, как Акт об установлении факта осуществления лицом ухода (постоянного ухода), который будут составлять органы власти", — подчеркнул Вячеслав Кирда.

Впрочем, добавил юрист, ничего из этого еще не готово, поэтому военнообязанному придется подождать.

Ранее мы информировали, как сыну погибшего военного получить отсрочку от мобилизации.

Напомним, мы писали, могут ли мобилизовать мужчин, которые самостоятельно воспитывают детей.

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