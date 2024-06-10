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Відстрочка для догляду за батьками-інвалідами — що змінилося в законодавстві

10 червня 2024 22:28
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Любомир Кучер
Редактор
Відстрочка по догляду за батьками-інвалідами, що змінилося у законі з 16 травня
Оформлення відстрочки на мобілізацію. Фото: Вінницький ТЦК
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Демобілізований громадянин має право на відстрочку для догляду за матір’ю з ІІ групою інвалідності. Втім, для того, аби оформити відстрочку за такою підставою, необхідно подати документи, які ще не існують в природі.

Про це на порталі "Юристи.UA" повідомив юрист В’ячеслав Кирда.

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Відстрочка через розлучення

Відповідаючи на питання громадянина про те, чи може демобілізована людина отримати відстрочку від повторної мобілізації через наявність матері-пенсіонеки з інвалідністю ІІ групи, В’ячеслав Кирда зазначив, що така відстрочка є можливою, але за певних умов.

Зокрема, для цього людина з інвалідністю має бути самотньою. "Чоловік матиме право на відстрочку, але скоріше за все доведеться оформити розлучення батьків", — підкреслив юрист.

Документи, які ще не існують

Крім того, зважаючи на Постанову Кабміну №560 від 16 травня 2024 року, військовозобов’язаному, навіть демобілізованому, необхідно буде надати відповідний список документів.

"Зокрема [ця підстава] вже передбачатиме, що один із батьків повинен мати висновок ЛКК про потребу в постійному догляді. До того ж вводиться такий документ, як Акт про встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду), який складатимуть органи влади", — наголосив В’ячеслав Кирда.

Втім, додав юрист, нічого із цього досі не готове, тому військовозобов’язаному доведеться почекати.

Раніше ми інформували, як сину загиблого військового отримати відстрочку від мобілізації. 

Нагадаємо, ми писали, чи можуть мобілізувати чоловіків, які самостійно виховують дітей.

Також ми повідомляли, чи мають право на відстрочку студенти магістратури з дипломами спеціалістів.

батьки
військовозобов'язані
відстрочка
мобілізація
війна в Україні

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